Britney Spears vende tutto il suo catalogo musicale. La cifra? Da capogiro

Dopo essere stata una protagonista assoluta del panorama musicale internazionale nei primi anni Duemila, Britney Spears è stata costretta a mettere da parte la sua carriera da cantante quando ha dovuto fronteggiare anni estremamente difficili che non hanno travolto solo la sua vita lavorativa, ma anche quella privata e personale. Come è noto, infatti, solo nel 2021 Britney Spears è riuscita a liberarsi della sua tutela legale, durata ben 13 anni: una tutela che aveva dato al padre della cantante il pieno controllo delle sue finanze, delle sue apparizioni e, in generale, della sua vita privata. Tredici anni che Britney Spears ha passato in un inferno personale che ha raccontato nella sua biografia, The woman in me, e che l’hanno portata a prendere le distanze proprio da quell’industria che l’aveva resa la regina indiscussa del pop. Tenendo conto di tutto questo, dunque, nessuno dei suoi fan e sostenitori si è detto sconvolto quando, nel gennaio del 2024, Britney Spears aveva dichiarato a gran voce che non sarebbe mai tornata nell’industria musicale, che non sarebbe mai tornata sui suoi passi e che, anzi, aveva tutta l’intenzione di crearsi una nuova vita. Voltare pagina e andare avanti.

Mentre sul suo account Instagram ufficiale la cantante aveva più volte fatto preoccupare il suo pubblico con video inquietanti che facevano sospettare una condizione di salute mentale non proprio ottimale, Britney Spears stava in realtà preparando il suo ultimo colpo di coda. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, la cantante diventata famosa con Baby One More Time ha deciso di vendere tutto il suo catalogo musicale a Primary Wave Los Angeles. Con un accordo milionario da capogiro, la cantante ha ceduto tutti i diritti del suo catalogo alla società indipendente fondata da Lawrence Mastel che, nel corso degli ultimi vent’anni, ha acquistato il catalogo di artisti del calibro di Prince, Whitney Houston e Bob Marley, per citarne alcuni. A seguito dell’accordo, dunque, sarà proprio Primary Wave a detenere i diritti di brani intramontabili come Oops I did it again, Toxic, Stronger e Lucky. Per questa sua decisione Britney Spears ha ricevuto una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai duecento milioni di dollari. Stando alle indiscrezioni apparse online, l’accordo sarebbe stato siglato in via definitiva lo scorso 30 dicembre, ma rimane ancora il dubbio su come sia andato effettivamente l’accordo. Questo perché, come scrive L’Espresso, Sony Music ha il controllo sulle registrazioni dei brani eseguiti da Britney Spears, mentre le royalties sul diritto d’autore dipendono dalla composizione musicale e dalla scrittura dei testi. E dato che Britney Spears non è quasi mai autrice delle sue canzoni, bisogna capire come questi dettagli possano incidere effettivamente sull’accordo siglato con la società indipendente.

Quello che rimane certo da questa manovra commerciale è la volontà di Britney Spears di mettere un punto alla sua carriera musicale, di chiudere un cerchio e mettere la parola fine a una sorta di cannibalismo intorno ai diritti di quelle sue canzoni che sono state in grado di influenzare una generazione, al punto da sopravvivere alla sempre temuta prova del tempo.

L’ultima esibizione di Britney Spears risale al 2022 e ai tempi della sua collaborazione con Elton John, ma appare ormai evidente che per la cantante sia davvero arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il suo passato e di riprendere in mano la sua vita.