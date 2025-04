"Gelo" fra Belen e la sorella Cecilia: dietro ci sarebbe un "sexy balletto" al party

Ascolta ora 00:00 00:00

Tirerebbe cattiva aria nella famiglia Rodriguez. Agli occhi più attenti dei fan non è infatti sfuggito il recente distacco fra le due sorelle, Belen e Cecilia, tanto che in molti si sono già lanciati in congetture.

Solo per citare un episodio, nella giornata di ieri - mercoledì 9 aprile - si è festeggiato il compleanno del primogenito di Belen, Santiago. Il bambino, che ha compiuto 12 anni, è il figlio che la showgirl ha avuto insieme al conduttore campano Stefano De Martino. Un evento importante, al quale era scontato partecipassero gli zii del ragazzino, Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser. E invece no. I due non hanno pubblicato neppure un post sui social dedicato al nipote; un fatto strano, dato che negli anni precedenti non avevano mai mancato di lasciare un loro pensiero per Santiago.

Come se ciò non bastasse, Belen Rodriguez avrebbe di punto in bianco smesso di seguire la pagina Instagram di Moser. Stessa cosa fatta da lui, salvo poi ripensarci. Per gli amanti del gossip c'è abbastanza materiale per fare congetture. In tanti ipotizzano dissapori all'interno della famiglia Rodriguez. Belen avrebbe quindi litigato con la sorella ed il cognato?

Gabriele Parpiglia, nota di firma di Chi, avrebbe rivelato delle informazioni scottanti nella sua newsletter. A suo dire, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sarebbero infuriati con Belen per un suo "balletto sexy" . Una performance che avrebbe indispettito anche l'influencer Elisa Visari.

"Lunedì 7 aprile, sia Belen Rodriguez, che Ignazio Moser, erano ospiti all'evento Ploom. I due, secondo le testimonianze dei presenti, non si sarebbero filati un granché, addirittura nemmeno un ciao. Poi la serata è proseguita in solitaria, o meglio Belen si è divertita con un gruppo di ragazzi conosciuti al party e di Moser nemmeno l'ombra. In consolle c'era Andrea Damante, che nell'ultimo periodo si è allontanato da Moser" , è quanto affermato da Parpiglia. Damante e Moser, un tempo amici, avrebbero raffreddato i rapporti, dunque la presenza al party di Damante rischiava di creare scompiglio. E così sarebbe accaduto. Secondo la versione del giornalista, Belen si sarebbe esibita in un "balletto sexy" in consolle, vicino a Damante. Ciò avrebbe fatto infuriare prima di tutto Elisa Visari, compagna di Damante, e poi Ignazio e Cecilia.

La vicenda è tutta da

. Stando a un'altra versione, offerta dall'esperto di gossip, Belen si sarebbe scontrata con Ignazio Moser perché furiosa per il modo in cui lui starebbe trattando Cecilia.