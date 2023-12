"Mi sento la mamma di tutti i bambini". Cristina D'Avena confessa il suo rimpianto

È tempo di riflessioni e rivelazioni per Cristina D’Avena. La cantante - che ha fatto sognare milioni di generazioni, dai più piccoli ai più grandi, con la sua voce che ha confezionato ben 1590 brani per i cartoni animati - infatti, si è raccontata in una lunga intervista all’Adnkronos. Così, la D’Avena, nel ripercorrere la sua lunga carriera, si è lasciata andare a qualche piccolo particolare, come i flirt sui set dei telefilm che l’hanno resa celebre negli anni ’80.

La lunga carriera di Cristina D’Avena

Era il 1968, quando la cantante apparve per la prima volta in tv, sul palco de Lo Zecchino D’Oro, intonando Il valzer del moscerino. “Ho iniziato a cantare quando avevo appena tre anni e da lì non ho mai smesso. Penso che il mio destino fosse quello”, ha rivelato. Insomma, ci aveva visto lungo, dal momento che ha da poco raggiunto i 40 anni di carriera. “È stata una grande soddisfazione sono 40 anni di musica per cartoni animati dedicata ai bambini che ora sono diventati grandi”, ha spiegato.

Poi, ha proseguito: “Quando si raggiunge un traguardo così importante significa che quello che hai fatto è stato recepito, che il pubblico ti segue e ti vuole bene. Quando faccio concerti è bello vedere che tra il mio pubblico ci sono intere generazioni, dalle nonne ai bambini, ed è molto divertente vedere le loro espressioni mentre canto una sigla che a volte conoscono e a volte no. Ho un rapporto meraviglioso con il mio pubblico, è veramente emozionante, tra loro ho visto anche gente con le lacrime agli occhi mentre cantavo brani che rievocavano nei loro ricordi le sigle dei cartoni animati con cui sono cresciuti”.

Il flirt sul set di Cristina D’Avena

La cantante è stata la prima cosplayer italiana, nonché la prima ad essersi travestita da personaggio dei cartoni animati. Fu proprio in quell’occasione che conobbe Pasquale Finicelli con cui ebbe un flirt sul set. Era il 1986, quando su Italia 1 arrivò Love me Licia, l'adattamento italiano del famoso cartone animato giapponese Kiss me Licia, in cui una giovanissima Cristina D’Avena interpretava il ruolo di Licia. Ad affiancarla, nei panni di Mirko (fidanzato di Licia e cantante della band Bee Hive), Pasquale Finicelli. “Tra noi c'era era molta simpatia”, ha rivelato l’attrice. Per poi aggiungere: “È stato un piccolo flirt ma avevamo 20 anni, ci stava che ci scappava l'innamoramento”.

Il desiderio di un figlio e la proposta di matrimonio

Nel corso dell’intervista, c’è stato anche il tempo di guardarsi indietro e la D’avena ha svelato di avere un grande rimpianto, il non avere avuto figli: “Mi è dispiaciuto non avere figli, noi donne abbiamo un orologio biologico che ad un certo punto si ferma, perciò, quando mi sono resa conto che ero troppo grande, non ci ho più provato”, ha detto.

E ancora: “Purtroppo all'inizio ho dato priorità alla mia carriera, ero talmente assorbita dalle cose che facevo, che non mi sono focalizzata sulla mia vita privata. Però mi sento la mamma di tutti i bambini, ne ho tanti, mi girano sempre attorno, sono attratti dal mio sorriso, vengono da me, mi abbracciano e mi baciano”. Tuttavia, a gran sorpresa, l’attrice ha raccontato di essere fidanzata da tanti anni e di avere anche ricevuto una proposta di matrimonio, anche se ha spiegato di averla rifiutata. Dunque, seppur ironicamente ha chiosato: “Per il momento ho declinato perché non riusciamo mai a metterci d'accordo. Però mi piacerebbe molto, chissà, spero presto”.