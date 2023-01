La caduta in passerella, il gesto stizzito poi le scuse: cosa è successo a Kristen McMenamy

Non è la prima e non sarà neppure l'ultima modella che cade in passerella. Ma la storia di Kristen McMenamy, top model americana classe 1964, è di quelle impossibili da dimenticare e non solo per il video dell'incidente, che sta circolando da ore in rete. A fare discutere è stato il gesto che la modella ha fatto subito dopo la caduta, che l'ha poi portata a chiedere scusa alla maison Valentino attraverso i suoi profili social.

La caduta in passerella

Alla fashion week di Parigi hanno sfilato anche le creazioni della maison Valentino e tra le top model presenti in passerella c'era anche Kristen McMenamy, 58 anni americana, una delle modelle più famose e richieste al mondo. Ma anche le migliori possono avere la loro giornata no e proprio mentre calcava la pedana, la McMenamy è caduta rovinosamente a terra. Complice il vestito lungo e strettissimo e i tacchi alti, la top model è inciampata e ha perso l'equilibrio, riprendendosi. Poi ha messo nuovamente il piede in fallo e è finita al suolo. Spazientita dall'accaduto, Kristen si è tolta stizzita le scarpe e ha proseguito il défilé a piedi nudi, anche nella seconda uscita.

La polemica e le scuse

Il video della caduta è finito sul web, diventando virale in brevissimo tempo e scatenando l'ennesima polemica sulle modelle: " Ma queste criste come fanno a camminare su quei trampoli?", "Ma si vede che le scarpe le calzano strette", "Con quel vestito nessuna può camminare decentemente ". E in molti hanno giudicato la reazione della McMenamy, che si è tolta le scarpe stizzita, una rivolta ai diktat della moda. Poco dopo, però, la top model si è scusata sui social con la maison Valentino. Prima ha pubblicato uno scatto dal backstage, scrivendo: " Prima della caduta". Poi ha condiviso un'altra foto dalla passerella, scusandosi: "Grazie PP e House of Valentino!!!! Ho fatto una cazzata ".

Le parole della maison

Al mea culpa della top model americana ha replicato l'art director della maison, Pierpaolo Piccioli, che sempre sui social network ha voluto rassicurare Kristen McMenamy sull'accaduto: " Amica mia, cadere è una cosa che succede a chi punta a vivere ogni singolo momento con intensità, come me e te. Non c'è bisogno di rimproverarsi, la nostra amicizia non sarà toccata da questo ". Certo è che quella per Valentino non è stata l'unica caduta in passerella per Kristen, che pochi giorni fa era caduta - sempre a Parigi - durante il défilé di Jean Paul Gaultier.