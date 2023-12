Caduta social per Chiara Ferragni: follower in fuga dopo il pandoro-gate

L'affaire Balocco sta costando parecchio a Chiara Ferragni in termini di credibilità soprattutto quella social. Dopo la decisione dell'AgCom di multare lei e Balocco per l'iniziativa commerciale legata al pandoro Pink Christmas, l'influencer è finita nel mirino delle critiche proprio lì dove è più forte: sui social network. Chiara Ferragni sta perdendo migliaia di follower e le aziende che collaborano con lei per la promozione di prodotti e servizi stanno subendo un ritorno di immagine negativo a causa della vicenda giudiziaria, che la vede coinvolta insieme a Balocco.

I numeri del tracollo

Le statistiche parlano di un vero e proprio esodo per la moglie di Fedez, che in appena 48 ore ha visto scendere di oltre 10mila follower il suo account Instagram: -4264 fan il 16 dicembre e -5955 fan il 17 dicembre (fonte FollowerStat). Un unfollow preoccupante che si sta ripercuotendo anche sui suoi marchi (Chiara Ferragni Brand e TBS Crew Agency) che perdono ogni giorno seguaci e soprattutto engagement.

Un déjà vu che ci proietta indietro nel tempo di un anno, a Natale 2022, quando l'iniziativa commerciale di Balocco e Chiara Ferragni con il pandoro Pink Christmas finì sotto la lente di ingrandimento proprio per pratica commerciale scorretta. I profili social dell'influencer e dell'azienda dolciaria furono inondati di messaggi di sdegno e critica e, già in quell'occasione, ci fu una cospicua perdita di follower da parte della Ferragni. Un anno dopo, con la multa da oltre un milione di euro inflitta dall'AgCom a Chiara Ferragni e Balocco, l'influencer è nuovamente in caduta libera.

Il contraccolpo sui social

Come già era accaduto un anno fa, quando la polemica sulla fumosità del progetto pandoro Pink Christmas finì al centro della cronaca inducendo il Garante delle Comunicazioni a indagare, Chiara Ferragni ha preso immediatamente le distanze dal web. Dopo avere pubblicato due storie, nelle quali ha detto di avere fatto tutto in "buona fede" annunciando il ricorso alla decisione di AgCom, l'influencer si è disconnessa nel tentativo di fare calmare le acque.

Da tre giorni la Ferragni non condivide post né contenuti per evitare che nel box dei commenti si accumulino solo critiche e messaggi negativi. Ma i commenti non graditi continuano comunque a piovere sul suo account anche sotto a vecchi post: "Pensati truffatrice", "Ti stimavo come persona, ora non più. Gesto infame e vigliacco, lucrare su delle povere anime innocenti e malate", "Tra quanto il post vittimistico per distogliere l'attenzione?". La stessa sorte sta toccando anche alle aziende che collaborano con Chiara Ferragni. Un noto marchio di prodotti per capelli è finito nel mirino delle critiche per averla scelta come testimonial di una linea. "Non comprerò mai più i vostri prodotti", hanno scritto in molti sotto ai post dell'azienda. Ma le ripercussioni social potrebbero non finire qui.