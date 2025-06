Caos al Twiga per una presunta rissa, Fedez sarebbe coinvolto: "Ha lanciato il mio telefono"

Da qualche ora sui social sta circolando una notizia piuttosto scottante: al Twiga di Forte dei Marmi sarebbe scoppiata una rissa, e Fedez sarebbe stato coinvolto. Il condizionale è d'obbligo, dal momento che non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma le voci stanno correndo in fretta.

Stando al racconto di alcuni testimoni (o presunti tali) all'interno di uno dei privée del beach club di Briatore, oggi di proprietà di Leonardo Maria del Vecchio, si sarebbe scatenato il putiferio. A raccontarlo sarebbe stato Gabriele Parpiglia, giornalista professionista e firma di "Chi". Parpiglia ha riportato la testimonianza di M.G., presunta vittima di Fedez. "Ieri sera ero al Twiga, nel privée dove c'era anche lui. Eravamo di fronte alla consolle e stavo facendo un video, una panoramica. Lui mi ha strappato il telefono dalle mani insultandomi e l'ha lanciato con una cattiveria. Gli avrà fatto fare un volo all'indietro di almeno 4 metri. Era fuori" , è il racconto.

Sempre stando alla versione di M.G., dopo l'accaduto la guardia del corpo di Fedez si sarebbe scusata, ma ciò non lo ha distolto dall'intenzione di sporgere denuncia. La vittima, fra l'altro, afferma di avere molti testimoni. "Ho cercato il telefono per tutto il locale e fortunatamente l'ha ritrovato un mio amico. Ho detto alla sua guardia del corpo, che si è scusata, che lo denuncio. Tutti i buttafuori del Twiga sanno quello che è successo e hanno detto che non è stato un bel momento. Ho mille testimoni" , ha affermato. E non finisce qui. M.G. ha anche aggiunto: "Lui continuava a baciare una ragazza e poi mi ha insultato più volte".

Sarà tutto vero? Al momento pare non ci siano prove evidenti. Da parte di Fedez non sono ancora arrivare dichiarazioni.

Parpiglia, invece, ha affermato che il rapper sarebbe stato visto al Twiga in compagnia di una. L'artista avrebbe fatto il suo ingresso nel famoso locale portando con sé una bottiglia di champagne.