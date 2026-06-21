Carlo III renderà pubbliche le sue tasse: è la prima volta per un sovrano britannico

Re Carlo III compie un passo destinato a segnare una svolta nella storia della monarchia britannica. Per la prima volta un sovrano del Regno Unito renderà pubbliche le informazioni relative alle proprie imposte personali, nell'ambito di un più ampio percorso di trasparenza promosso da Buckingham Palace. I dati fiscali relativi all'anno 2024-2025 saranno diffusi nei prossimi giorni insieme ai documenti finanziari annuali della Casa reale. La decisione, secondo quanto riferito da fonti vicine al Palazzo, sarebbe stata presa direttamente dal sovrano e rappresenterebbe uno dei cambiamenti introdotti dopo la sua ascesa al trono. Un portavoce di Buckingham Palace ha spiegato che l'iniziativa nasce dalla volontà di favorire una migliore comprensione delle responsabilità della monarchia e del suo rapporto con i cittadini.

La scelta personale del sovrano

La pubblicazione delle informazioni fiscali non era obbligatoria. I monarchi britannici, infatti, godono di uno status particolare che li esonera dal pagamento di alcune imposte normalmente previste per i cittadini. Proprio per questo la decisione di Carlo III assume un significato simbolico importante. Buckingham Palace ha sottolineato che il sovrano aveva già adottato una linea simile quando era Principe di Galles, rendendo noto l'ammontare delle tasse versate. "Pur essendo la prima volta che un monarca condivide queste informazioni fiscali personali, ricorderete che Sua Maestà aveva fatto lo stesso quando era Principe di Galles", ha ricordato un portavoce del Palazzo. Lo stesso rappresentante della Casa reale ha aggiunto che "la decisione di farlo in qualità di sovrano è stata presa su espressa volontà del re stesso, nell'ambito degli adattamenti apportati sin dalla sua ascesa al trono".

Cosa conterranno i dati fiscali

La documentazione che sarà resa pubblica riguarderà le imposte versate da Carlo III nel corso dell'anno fiscale 2024-2025. Tra le voci considerate figurano i redditi provenienti dal Ducato di Lancaster, il patrimonio che assicura al sovrano una parte consistente delle sue entrate private, oltre agli eventuali guadagni derivanti da investimenti personali, attività finanziarie, risparmi e proprietà private. Rientrano in questo patrimonio anche le celebri residenze di Sandringham e Balmoral, che appartengono personalmente al re e non alla Corona. Buckingham Palace ha inoltre fatto sapere che la pubblicazione delle informazioni fiscali non sarà un episodio isolato; l'intenzione è quella di rendere disponibili questi dati ogni anno.

Come funziona il sistema fiscale della monarchia

Il quadro fiscale che riguarda la famiglia reale è diverso da quello applicato ai cittadini britannici. Il sovrano non è tenuto per legge a versare l'imposta sul reddito, l'imposta di successione sui beni ricevuti dal precedente monarca né la tassa sulle plusvalenze. Nonostante ciò, Carlo III paga volontariamente l'imposta sul reddito relativa alle sue entrate private e versa anche le imposte sulle eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di beni personali. Per la prima volta sarà reso noto anche l'importo complessivo delle tasse effettivamente versate, comprese quelle collegate agli utili del Ducato di Lancaster. Nell'ultimo esercizio finanziario tali profitti hanno superato i 24 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro) confermando il ruolo centrale del Ducato nelle finanze private del sovrano.

Più trasparenza dopo le polemiche degli ultimi anni

La decisione arriva in un momento in cui la monarchia è sottoposta a una crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica e delle istituzioni. Negli ultimi anni diverse voci hanno chiesto una maggiore apertura sui conti della Corona, soprattutto dopo le controversie che hanno coinvolto il principe Andrea. Le richieste di trasparenza hanno interessato sia le spese sostenute dalla famiglia reale sia la gestione dei patrimoni collegati alla monarchia. Secondo fonti britanniche, la scelta di Carlo III rappresenta anche una risposta a questo clima e mira a rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini.

Il Sovereign Grant

Le informazioni sulle imposte personali del re saranno pubblicate insieme ai dati relativi al Sovereign Grant, il finanziamento pubblico che sostiene le attività ufficiali della monarchia. Questo contributo serve a coprire numerose spese istituzionali, tra cui gli stipendi del personale, la manutenzione delle residenze reali e i costi dei viaggi ufficiali. Nell'ultimo esercizio il Sovereign Grant ha raggiunto la cifra record di 137,9 milioni di sterline. L'aumento è stato determinato principalmente dai lavori di ristrutturazione in corso a Buckingham Palace, uno dei più importanti interventi di restauro mai realizzati sulla storica residenza reale.

Un nuovo rapporto sulle finanze reali

La Casa reale ha annunciato che il prossimo rapporto finanziario sarà più dettagliato rispetto al passato e offrirà un quadro più ampio delle entrate e delle spese legate alla monarchia. "Il nostro obiettivo è spiegare tutti gli elementi delle finanze della monarchia in un modo che migliori ulteriormente chiarezza e accessibilità", ha dichiarato un portavoce di Buckingham Palace.

L'iniziativa rappresenta uno dei segnali più evidenti della strategia di modernizzazione perseguita da Carlo III fin dall'inizio del suo regno e punta a rendere il funzionamento economico della monarchia più comprensibile e trasparente agli occhi dell'opinione pubblica.