Carlo Verdone, perché ha ricevuto la laurea ad honorem in Medicina: "Molti amici chiamano me al posto del medico"

Il pediatra in "Manuale d'amore", il dentista in "Italians" e poi ancora il chirurgo in "Si vive una volta sola" e il primario in "Viaggi di nozze". Sono tanti i ruoli legati alla Medicina che Carlo Verdone ha interpretato nella sua carriera di attore e proprio per questo, in occasione del congresso della Società Italiana di Chirurgia, il regista romano ha ricevuto a Bari la Laurea honoris causa in Medicina e Chirurgia.

La motivazione

" Sì, forse sono un medico mancato. Forse mia madre avrebbe avuto piacere che avessi fatto il medico, poi ha visto i miei primi spettacoli teatrali, ha detto 'forse la carriera tua è quella' ", ha scherzato Verdone a margine della cerimonia. A conferirgli l'onorificenza è stato il rettore dell'Università di Bari, Roberto Belotti, con la motivazione " per il suo contributo alla divulgazione scientifica attraverso il cinema ". Nel lungo elenco di film portati sul grande schermo, infatti, Carlo Verdone non ha solo vestito i panni di medici di vario tipo ma ha anche portato davanti alla cinepresa malati, disturbi e follie dell'età contemporanea: " Osservo le persone, studio i loro caratteri, fragilità, tic e difetti. Alla fine il lavoro del medico non è tanto distante da quello che faccio io: certamente il medico è più importante, salva le vite; io no, ma posso curare l'umore, che è una cosa molto importante. Diciamo che sono un antidepressivo vivo privo di effetti collaterali".

Verdone e la medicina

Carlo Verdone non è un medico ma non ha mai nascosto di essere un grande appassionato di Medicina e anche a Bari, dopo la cerimonia per la Laurea honoris causa, lo ha ribadito: "Ho anche iniziato a studiare privatamente medicina la sera, sugli atti dei congressi che alcuni miei medici mi riportavano. Ero molto interessato e mi sono appassionato. Se ho questa passione lo devo anche ai grandi medici che frequentavano casa mia. Casa mia era un salotto intellettuale dove venivano musicisti, artisti e anche medici come Valdoni, Stefanini, luminari della medicina negli anni Sessanta ". Sul suo ruolo di "medico mancato" l'attore romano ha infine scherzato, ricordando i tanti amici e colleghi che lo chiamano per un consulto: " Molti amici chiamano me invece del medico di base. Però se mi chiedono cose complicate dico sempre: questa è la mia ipotesi, chiedi al tuo medico se è d'accordo.

In genere è quasi sempre d'accordo, ma i medici di famiglia mi odiano perché ci azzecco più io di loro. Alla sera rispondo comein Viaggi di nozze: 'No, non mi disturbi affatto, dimmi', mentre mangio e do le medicine. È sempre così".