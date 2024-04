Una "casa segreta": ecco dove la principessa Kate starà durante la convalescenza

William e Kate si sono trasferiti nell’Adelaide Cottage di Windsor alla fine dell’estate 2022. La nuova casa, lontana dal caotico centro di Londra, consentirebbe ai principi e ai loro figli di vivere in un’atmosfera più tranquilla. Inoltre è vicina alla Lambrook School, frequentata da George, Charlotte e Louis. Poco distante dal cottage si trova un altro edificio, ormai in disuso, che i futuri sovrani vorrebbero ristrutturare per farne una sorta di piccola isola dedicata solo a Kate, in cui la principessa possa trascorrere in totale serenità il periodo della convalescenza dopo la diagnosi di tumore.

Una casa “di mattoni rossi”

William e Kate si dividono tra la loro residenza a Windsor, l’Adelaide Cottage (Berkshire), costruita nel 1831, restaurata nel 2015, costituita da quattro stanze da letto e cinque sale ricevimento e la casa di campagna di Anmer Hall, a Sandringham, da dieci stanze, edificata nel XVIII° secolo. In queste ore l’interesse dei tabloid si è concentrato sull’Adelaide Cottage, poiché i principi di Galles avrebbero in mente, come riporta il Mirror, di ampliare e ristrutturare una costruzione in disuso “di mattoni rossi adiacente” alla dimora principale.

A quanto pare in pochi saprebbero dell’esistenza della dependance, dato che finora nessuno nella royal family aveva mostrato per questa un particolare interesse. William e Kate vorrebbero riportarla a nuova vita per farne un luogo in cui la principessa possa trascorrere il periodo di convalescenza dopo la malattia. Si tratterebbe di una sorta di rifugio ideale, lontano dal clamore mediatico delle ultime settimane.

L’Adelaide Cottage è già un’oasi di pace, ma questa casa “segreta” potrebbe diventare una specie di piccolo mondo, un’oasi nell’oasi, un “santuario” , come lo definisce il Mirror, che garantirebbe a Kate un grado maggiore di calma e di isolamento in questa frangente davvero complicato.

“Il pubblico scrutinio”

A frenare i sogni e le intenzioni dei principi di Galles ci sarebbero solo due ostacoli, strettamente connessi tra loro: il denaro e il giudizio dei cittadini britannici. I lavori di restauro e ampliamento potrebbero rivelarsi piuttosto costosi e non è affatto detto che i contribuenti vogliano comprendere e assecondare i desideri di tranquillità e privacy dei principi, anche se non si tratta di un mero capriccio. William “è conscio del pubblico scrutinio” , riporta ancora il Mirror e starebbe valutando i costi di una ristrutturazione e la possibilità di coprirli interamente con i suoi fondi personali. Il principe non vorrebbe che un’iniziativa privata come questa gravasse sulle tasche degli inglesi. Da un punto di vista di immagine, poi, l’ideale sarebbe proprio evitare il coinvolgimento del popolo.