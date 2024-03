Kate Middleton, come la curano i medici: la terapia contro il tumore

Sono giorni durissimi per Kate Middleton, che da poco ha annunciato al mondo, dopo numerose congetture e gossip, di stare combattendo contro il cancro. Chiusa in un comprensibile silenzio e da tempo lontana dal popolo, la principessa di Galles è comparsa in un video per parlare della sua malattia - di cui ancora si sa poco - e dichiarare di avere appena cominciato una terapia preventiva.

Il piano di cura

Mentre cresce di giorno in giorno la preoccupazione dei sudditi e di tutti coloro che amano la famiglia reale, cominciano a trapelare le prime informazioni circa la terapia seguita da Kate Middleton. Nel suo video-messaggio, la principessa di Galles ha spiegato di aver già cominciato i cicli di chemioterapia necessari a combattere la diffusione del tumore, scoperto a seguito dell'intervento all'addome. Non conosciamo di che tipo di cancro si tratti, tuttavia la Middleton ha affermato di stare meglio e di essere molto concentrata sulla battaglia che sta affrontando.

Kensington Palace sta manentendo il massimo riserbo sulla questione, tuttavia alcune indiscrezioni sarebbero arrivate dalla Francia. A quanto pare l'oncologo che sta seguendo la principessa ha stilato un preciso percorso di cure, che prevede sei moduli di tre settimane di chemio, inframmezzati da scrupolosi esami del sangue, necessari per monitorare lo stato clinico della paziente. Kate riceverà i trattamenti a domicilio, dunque non sarà costretta a recarsi in ospedale e potrà rimanere a casa, a riposo e lontana da occhi indiscreti. A prendersi cura di lei ci sarà un'infermiera, che ogni giorno la raggiungerà all'Adelaide Cottage.

Gli effetti della terapia

Ovviamente, quando si parla di un percorso difficile come quello della chemioterapia, è inevitabile parlare anche di effetti collaterali, che spesso prevedono perdita di capelli, calo di peso, rischio di infezioni e debolezza. Ogni paziente è diverso e reagisce in modo differente alle cure. Nessuna informazione è stata data circa il genere di farmaci che l'oncologo ha selezionato per la terapia della principessa, tuttavia sappiamo dalla stessa Kate che si tratta di un ciclo di chemio preventiva. Gli effetti collaterali, in questo caso, potrebbero essere piuttosto pesanti da gestire. Da qui la decisione della terapia domiciliare.

Quanto allo stato d'animo della principessa, è stata la Regina Camilla a parlarne di recente.

Nel corso di una manifestazione pubblica, la Regina ha dichiarato che Kate è emozionata e commossa dai tanti messaggi di vicinanza e affetto che le sono pervenuti.