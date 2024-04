Il principe William e George tornano in pubblico dopo l’annuncio del tumore di Kate

William e Kate hanno sempre cercato di mostrarsi come una famiglia normale, alle prese con i problemi e gli imprevisti quotidiani che possono capitare a chiunque. Mai come ora i principi hanno bisogno di rafforzare questa immagine di normalità attraverso le difficoltà, anche quelle più gravi. Da una parte, infatti, ciò potrebbe servire a tranquillizzare gli inglesi, spaventati dal futuro incerto della royal family dopo le notizie dei tumori di Kate e di Carlo III. Dall’altra potrebbe essere utile per sensibilizzare le persone sulla malattia, in particolare il cancro, che non dovrebbe essere vissuta come un tabù. In entrambi i casi far vedere al mondo la coesione e la relativa serenità familiare dei principi di Galles può avvicinare ancora di più il popolo alla monarchia. In questo modo potrebbe essere interpretato il ritorno in pubblico del principe William, accompagnato dal principino George.

Padre e figlio allo stadio

Lo scorso 11 aprile William e George (10 anni) sono stati fotografati in tribuna, al Villa Park di Birmingham, mentre assistevano alla partita d’andata dei quarti di finale di Conference League, disputata tra l’Aston Villa e il Lille (finita 2-1). L’erede al trono, presidente della Federcalcio inglese, era seduto accanto al figlio ed entrambi avevano un’espressione serena mentre tifavano Aston Villa. C’è stato anche qualche piccolo, timido sorriso. Si tratta della prima uscita pubblica di William dopo l’annuncio del cancro di Kate, attraverso un toccante discorso che proprio la principessa ha voluto pronunciare lo scorso 22 marzo.

Questo tenero momento padre-figlio potrebbe aver rassicurato un po’ di più i cittadini britannici. Vedendo William e George a una partita molti hanno probabilmente pensato che, qualora le condizioni di Kate fossero molto gravi, nessun membro della famiglia si muoverebbe da casa. Senza contare che qualche ora di svago per i principi, che si stanno godendo le ultime ore di vacanze pasquali e torneranno sui banchi di scuola il prossimo 15 aprile, è fondamentale. Soprattutto in questo periodo complicato.

Del resto nel discorso in cui annunciava la sua malattia Kate Middleton ha chiarito: “Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo adatto a loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro: sto bene, divento più forte ogni giorno focalizzandomi sulle cose che mi aiutano a guarire nella mia mente, nel mio corpo, nel mio spirito” . Una fonte ha detto in proposito al People: “I bambini sono il centro del mondo [di William e Kate]” . Un altro insider ha aggiunto: “La straordinaria resilienza dei bambini è confortante”.

William torna sui social

Lo scorso 11 aprile il principe William è anche tornato sui social per la prima volta dopo la notizia del tumore di Kate. Come nel caso dell’uscita pubblica con George il motivo è una sua grande passione, il calcio. La 32enne Rachel Daly, punta di diamante dell’Aston Villa e delle Lionesses, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale di calcio femminile inglese (ma dovrebbe continuare a giocare nell’Aston Villa). Su X William ha pubblicato delle foto della campionessa scrivendo: “Grazie per le tue indimenticabili performance. Più gol per il Villa ora!” e firmandosi solo con l’iniziale “W” .

Andare a una partita, fare gli auguri per il futuro a una stella del calcio sono piccoli gesti molto importanti, perché lasciano intuire la presenza della monarchia, decisa a risollevarsi dopo ogni avversità. L’impatto dell’istituzione sul pubblico si vede anche in questi brevi istanti, non solo nelle grandi cerimonie. Inoltre il principe William sta lavorando in maniera impeccabile su due fronti: quello ufficiale e quello privato, occupandosi della Corona, della moglie e dei bambini. Ancora non sappiamo quando Kate potrà tornare in pubblico con il marito e i figli. Ci vorrà tempo.

Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty more goals for Villa now! W https://t.co/JXmadhxW7L — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 10, 2024

Questo è il momento della cura, del riposo e della tranquillità per la principessa, soprattutto dopo le ultime, burrascose settimane.