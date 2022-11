È morta la "nonna" di Casa Surace. "Siamo tutti tuoi nipoti"

" Ti chiamiamo nonna perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. Addio nonna ". Con queste parole Casa Surace, il gruppo di ragazzi del Sud che su Youtube e sui social è diventato famoso per i contenuti ironici, ha annunciato la morte di nonna Rosetta. L'anziana, 89 anni, era amatissima sul web e era la protagonista di video divertenti su ricette e consigli.

Rosetta Rinaldi era la vera nonna di uno dei componenti del gruppo, Beppe Polito e sin dalla nascita della pagina di Casa Surace aveva preso parte a numerosi video ironici. Celebre il suo "pippitiare", verbo utilizzato per descrivere il bollire lento e duraturo del sugo come lo preparava lei, nonna Rosetta era entra nelle case del pubblico con ironia rispolverando vecchie tradizioni e modi di dire, che hanno fatto sorridere milioni di utenti. E l'addio dei suoi ragazzi non poteva che essere social.

" Oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: 'Stattaccort'. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta ", hanno scritto nell'ultimo post i ragazzi di Casa Surace, annunciando la scomparsa dell'anziana agli oltre 1 milione di follower di Instagram.