"Casa in vendita, è cambiato tutto": il racconto della Venier

Mara Venier parla a cuore aperto dei cambiamenti che si sono verificati di recente nella sua vita, a causa delle difficoltà connesse allo stato di salute suo e di quello del marito Nicola Carraro. Una situazione che l'aveva portata a commuoversi fino alle lacrime nell'ultima puntata di Domenica In, quando il cantante Sandro Giacobbe e la moglie avevano rivolto un pensiero affettuoso a Carraro, costretto come il cantante su una sedia a rotelle.

Prima il problema della conduttrice a un occhio, operato più volte, poi lo scorso dicembre era stato il marito a subire le conseguenze dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute derivanti da una patologia polmonare con la quale convive già da qualche anno: è da questo momento che tutto cambia repentinamente nella vita della coppia.

"Abbiamo messo in vendita la casa a Santo Domingo" , racconta a Oggi la Venier, ovvero l'abitazione in cui l'uomo trascorreva la maggior parte del tempo viste le favorevoli condizioni climatiche e ambientali. "Nicola non può più affrontare un viaggio così lungo" , prosegue la conduttrice di Domenica In, "e comunque nemmeno io posso più prendere l’aereo, con il mio occhio…" . Purtroppo, come spiegato durante la chiacchierata, non c'è possibilità di risolvere definitivamente il problema che si trascina da tempo: "Ogni mese devo fare un intervento alla retina" , precisa, "ho una maculopatia essudativa, una membrana ancora non è a posto e rischio un’altra emorragia".

"Ora Nicola sta bene. Adesso fa i conti con un'ernia che non lo fa camminare" , spiega ancora. Nonostante che la situazione del marito sia migliorata, inevitabilmente la coppia ha dovuto modificare certi aspetti della loro quotidianità a causa dei problemi di entrambi. La conduttrice è infatti costretta a dividersi tra Milano e Roma, ovvero tra impegni lavorativi e familiari: i due coniugi hanno trascorso un breve periodo insieme ad Abano Terme, dove la Venier si è potuta trattenere solo qualche giorno proprio a causa dell'intenso programma di lavoro.

Ciò significa, quindi, ricominciare con la spola tra le due metropoli. "È stancante" , ammette, "io adoro Roma, ma 25 anni fa è stato Nicola a seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo" . "Oggi è giusto che sia io a seguire lui: Milano, da qui in avanti, sarà la nostra casa" , rivela ancora.

Il periodo, peraltro, è per lei molto impegnativo, dal momento che, oltre a Domenica In, entrerà a far parte della giuria di "Ne vedremo delle belle", programma televisivo condotto da Carlo Conti. "Lunedì, martedì e mercoledì sono di Nicola" , quindi a Milano, spiega la Venier, mentre "gli altri giorni saranno per Carlo Conti e Domenica in".

Pur con tutte le difficoltà, comunque, il rapporto tra i due coniugi resta solido.

"All’inizio litigavamo perché volevo che smettesse di fumare, o per il disordine, per l’aria condizionata, per la tv accesa di notte"

"abbiamo risolto dormendo in camere separate".

E questo nonostante qualche battibecco:, racconta la conduttrice,