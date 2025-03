Domenica In, Mara Venier in lacrime per il marito Nicola Carraro: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime durante l'intervista fatta a Sandro Giacobbe a Domenica In: la conduttrice televisiva si è commossa per via del bel pensiero rivolto dal cantante a suo marito Nicola Carraro, da tempo malato e costretto sulla sedia a rotelle.

"Aspettavo questo momento per spiegare a tutti che dal 7 gennaio ho avuto un problema all'anca ", racconta Giacobbe, " e purtroppo, a causa di complicazioni legate alla malattia, nonostante le cure, sulla parte delle ossa la terapia non ha agito come doveva ". A seguito di questa complicazione, quindi, i medici hanno impedito all'artista di rimettersi in piedi per non correre inutili rischi: " Da quella data non sono più uscito ", rivela visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi alla Venier, " perché ho paura di quello che potrebbe dire la gente vedendomi in carrozzina".

Ciò nonostante, Giacobbe spiega alla padrona di casa di Domenica In di aver continuato a combattere, affrontando le difficoltà con grande determinazione e con la speranza di riuscire a recuperare per poter tornare ancora una volta sul palco davanti al pubblico per un concerto, " magari il prossimo settembre ". Punto di forza imprescindibile per lui è la moglie Marina Peroni, che lo ha raggiunto in studio per condividere con la Venier e coi telespettatori alcuni dettagli di questa difficile esperienza, sia per quanto concerne la malattia che le problematiche connesse con il vivere su una sedia a rotelle.

È a questo punto che la coppia, conoscendo la situazione del marito della conduttrice, ha voluto rivolgergli un pensiero: " Mandiamo un grande abbraccio anche a Nicola ". "Devi essere forte Mara, io so come stai" , aggiunge Marina Peroni, mentre la Venier scoppia in lacrime non riuscendo più a trattenere le sue emozioni: "Mi avete fatto un trappolone ", scherza la padrona di casa dopo l'abbraccio con la moglie del cantante.

Carraro vive un momento difficile da circa due mesi a causa dell'inasprirsi delle conseguenze di una patologia polmonare con la quale convive da anni: una situazione che lo ha costretto a spostarsi da Roma a Milano per farsi aiutare da un'equipe medica di specialisti. Anche il marito della Venier, come si può evincere dal più recente scatto pubblicato sui social, è costretto a utilizzare una sedia a rotelle.

"Buon giorno amici sono passati 107 giorni dall'inizio della mia 'simpatica' ernia del disco e così mi ritrovo"

Non cammino dal dolore

La foto aveva suscitato preoccupazione tra i suoi followers:, ha scritto il produttore. Una scelta, quella della sedia a rotelle, obbligatoria viste le difficoltà nella deambulazione: "", ha ammesso infatti Carraro a uno dei suoi fan.