"Poco contento": il caso John Travolta finisce sulla stampa estera

Alla fine, il caso John Travolta ha varcato i confini nazionali, catturando l'attenzione della stampa estera. Dopo l'ospitata del divo di Hollywood al festival di Sanremo anche i tabloid inglesi si sono occupati dell'imbarazzante siparietto ideato da Fiorello, che ha coinvolto John Travolta e Amadeus nella "Qua qua dance". Diverse testate internazionali hanno ripreso la performance dell'attore, riferendo delle polemiche ma soprattutto della reazione di Travolta, che davanti alle telecamere è apparso apatico e per niente divertito.

Persino il tabloid inglese Daily Mail ha dedicato un ampio articolo alle gesta di John Travolta dentro e fuori dal palco del teatro Ariston, ironizzando sulla sua reazione. "È noto per le sue mosse in 'La febbre del sabato sera' e ‘Grease’, tuttavia, John Travolta ha imparato un nuovo ballo mercoledì sera", ha raccontato il Daily Mail, proseguendo ironico: "Partecipando al festival di Sanremo in Italia l'attore sembrava poco contento di essersi offerto volontario per il numero mentre si esibiva insieme ai conduttori Fiorello e Amadeus fuori dal teatro Ariston".

Tutt'altro che in stile humor inglese, il tabloid britannico c'è andato giù pesante con l'attore americano: "All'inizio della melodia iconica, John batteva le mani, agitava i fianchi e agitava le ali di pollo. Tuttavia, mentre i padroni di casa italiani sembravano divertirsi come non mai, sorridendo e ridendo, John è rimasto inespressivo. Circondato da persone in costume da pollo ha eseguito l'italiano Il Ballo del Qua Qua, ma la star di Hollywood non è riuscita a sorridere mentre eseguiva le mosse".

Contrariamente a quanto accaduto in Italia, dove l'attore ha impedito a stampa e tv di riproporre il suo balletto non firmando la liberatoria, nel Regno Unito il Daily Mail si è divertito a pubblicare foto e estratti dell'imbarazzante sketch, aggiungendo il racconto del gesto del cappello. "Senza nemmeno tentare di indossarlo, John ha gettato da parte l'accessorio prima di aggiungere: 'Era troppo stretto'". Poi, a corredo, il tabloid inglese ha citato decine di tweet imbarazzanti sulla performance dell'attore al fianco di Fiorello e Amadeus. Invece sul caso delle scarpe sfoggiate in tv e della pubblicità occulta, che in Italia sta tenendo banco, nessun riferimento.