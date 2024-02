"Il tranello l'ha fatto lui..": E Fiorello si becca il Tapiro d'oro per il ballo con Travolta

Fiorello sale a quota ventisette tapiri d'Oro "grazie" al caso John Travolta. Striscia la notizia ha intercettato lo showman siciliano a Sanremo e gli ha consegnato l'iconico riconoscimento per l'imbarazzante siparietto portato in scena fuori dall'Ariston nella seconda serata di gara, quando lui e Amadeus hanno coinvolto l'attore americano nella "Qua qua dance".

Fiorello non è rimasto affatto sorpreso dall'incursione di Valerio Staffelli in Riviera e lo ha accolto consapevole dello scivolone commesso. Del resto, lui stesso aveva già fatto ironicamente mea culpa poche ore fa a VivaRai2! VivaSanremo!: "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto. Travolta non vorrà tornare più in Italia". Le stesse parole che Fiorello ha ripetuto a Staffelli, quando gli ha consegnato il tapiro d'Oro direttamente a Sanremo.

"È per la gag più terrificante della televisione italiana? Sì, l'abbiamo fatta grossa. Tu non ti puoi presentare qua con un Tapiro solo! Abbiamo fatto una cosa grave, ma grave, grave”, ha ironizzato il comico siciliano, aggiungendo: "Qui ce ne volevano almeno tre". Poi ha scherzato sulla capacità di intendere e volere di John Travolta che, secondo qualcuno, non avrebbe capito cosa stesse facendo, ma ha difeso la sua idea di show comico: "La comicità da che mondo è mondo si fa. Se a Vasco Rossi fai cantare "Il valzer del moscerino", Vasco è d’accordo, si diverte e fa ridere. Se a Roberto Bolle fai ballare “Chi chi chi, co co co” fa ridere, lo abbiamo sempre fatto. Lui ha detto sì a tutto poi, quando è venuto lì, aveva quella faccia... da minchia".

Consapevole oppure no, John Travolta ha negato alla televisione italiana di diffondere immagini e video di quella esibizione, evitando sapientemente di firmare la liberatoria. Prima di festeggiare l'ennesimo tapiro ricevuto, Fiorello è entrato nel dettaglio dell'incontro avvenuto a Festival già iniziato: "Ma secondo voi, lui non era d'accordo? È arrivato alle 21, io sono andato da lui in camerino e gli ho spiegato: 'Guarda che è una cazzata quella che facciamo, destrutturiamo il tuo personaggio'. E lui mi ha detto: “Oh yes, of course” e mi sono messo lì a insegnargli le mosse. Ha detto “Fantastic”. Ha visto anche il cappello, sapeva com’era ma poi lì lo ha buttato. Praticamente il tranello l'ha fatto lui a noi". Poi, poco fa durante la diretta di Sanremo 2024, è tornato a commentare il caso del giorno: "Ama ci stanno insultando tutti, se avessimo scippato due anziani fuori dalla posta ci avrebbero insultato meno. Lo scippo è meno grave del ballo del qua qua, è arrivata una denuncia dall'Api, associazione papere italiane, dicono che è la cosa peggiore successa alle papere dopo la caccia". Ma intanto la storia della pubblicità occulta è la ciliegina sulla torta di un caso, che durerà a lungo.