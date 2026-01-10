Caterina Balivo sviene in aeroporto in Argentina: cosa è successo

La vacanza di Capodanno di Caterina Balivo si è conclusa nel peggiore dei modi. La conduttrice de "La volta buona" ha contratto un virus influenzale alla fine del suo viaggio in Argentina e poco prima di imbarcarsi sull'aereo, che l'ha riportata in Italia, si è sentita male e è stata soccorsa dal personale aeroportuale. La disavventura è stata raccontata dal marito Guido Maria Brera, che su Instagram ha condiviso una foto della moglie distesa sul lettino dell'infermeria dell'aeroporto e ha ringraziato i sanitari per il pronto intervento.

Il malore in aeroporto

Caterina Balivo è rientrata in Italia nelle scorse ore ed è già tornata in tv con il suo programma "La volta buona". Ma il ritorno alla vita di tutti i giorni è stato segnato da un imprevisto avvenuto in Argentina, poco prima di prendere il volo per Roma. La conduttrice è stata colta da un malore improvviso in aeroporto e è svenuta poco prima di imbarcarsi a causa di un comune stato influenzale. Balivo è stata prontamente soccorsa dal personale aeroportuale e trasportata nell'infermeria dell'aeroporto, dove è stata visitata in via precauzionale. " Cate ha solo avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto" , ha raccontato Guido Maria Brera, marito della conduttrice sulla sua pagina Instagram, parlando dell'accaduto.

Il racconto sui social

Nel suo post il marito di Caterina Balivo ha scherzato sull'efficienza degli argentini e sui soccorsi ricevuti a seguito del malore della moglie: " Voglio raccontarti che in Argentina funziona tutto alla grande. I taxi che quando li chiami ti rispondono subito e arrivano puntuali, gli autobus che passano in orario , Aereolineas Argentinas che quando svieni al gate ti manda un suo delegato e ti protegge subito sui voli successivi e infine… infine i medici! E i paramedici! E ti fanno flebo di sali, ti controllano la glicemia e ti confortano con calma, sorrisi e mai un malumore ". Brera ha condiviso anche una foto della conduttrice distesa sul lettino dell'infermeria subito dopo il malore.

Uno scatto che documenta il finale di una vacanza sudamericana, che poteva concludersi diversamente. Rientrata in tv nel suo programma quotidiano su Rai1 Caterina Balivo non ha menzionato l'accaduto, ma ha scherzato sull'efficenza dei servizi argentini, alludendo alla sua disavventura.