Caterina Murino: chi è la madrina di Venezia 80 e cosa significa

Caterina Murino è stata scelta come madrina di Venezia 80, l'ottantesima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che prenderà il via il prossimo 30 agosto. Come ogni anno, il Festival di Venezia prevede la presenza di una cosiddetta madrina che avrà il compito di fare gli "onori di casa" e quest'anno la scelta del direttore artistico Alberto Barbera e de La Biennale di Venezia è ricaduta proprio sull'attrice e modella nata a Cagliari nel 1977.

Chi è Caterina Murino, la madrina di Venezia 80?

Dopo aver abbandonato l'ambizione a diventare una professionista della professione medica, all'alba di due esami non superati, Caterina Murino inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo cominciano a muovere i primi passi nel mondo dei concorsi di bellezza. Nel 1997 si classifica quinta a Miss Italia e poco dopo inizia a lavorare come modella per alcuni brand, prima di approdare alla televisione, dove diventa una delle "letterine" di Gerry Scotti nel quiz a premi Passaparola. Il suo proposito, però, è quello di diventare un'attrice e, come si legge sul sito ufficiale de La Biennale di Venezia, comincia a frequentare la scuola di recitazione di Francesca De Sapio. Ottiene il primo lavoro televisivo grazie a Dino Risi che la vuole nella fiction Le ragazze di Miss Italia, uscito nel 2002. Per il debutto sul grande schermo, invece, Caterina Murino deve aspettare un po' di più quando Luis Sepúlveda la vuole in una piccola parte nel suo film Nowhere. Due anni più tardi le si presenta la prima grande occasione, quando diventa la co-protagonista del film Il bandito corso, che non solo le permette di recitare al fianco di Jean Reno, ma la rende anche un volto molto noto al pubblico francese, che si innamora di questa bella italiana con l'amore per la recitazione che vive a Parigi. Nel 2006, poi, Caterina Murino afferra l'altra grande occasione dei primi anni della sua carriera: viene scelta per interpretare la Bond Girl Solange in Casino Royale. Una parte che le ha dato la possibilità di recitare in una grande produzione dall'afflato internazionale e che ha ottenuto con sua massima sorpresa. Come ha detto lei stessa in un'intervista con il Courier Mail, la Murino si recò all'audizione all'alba di una brutta caduta di cavallo. Ha detto: "sono andata al provino completamente paralizzata, sotto antidolorifici. Non ricordo nemmeno cosa feci." Nel corso della sua carriera, poi, Caterina Murino ha dimostrato la propria versatilità passando dal cinema alla televisione al teatro, senza mai tirarsi indietro davanti a nuove sfide. Tra i suoi prodotti più recenti c'è Veneciafrenia del regista Alex de la Iglesia e il film di Netflix Mio fratello mia sorella.

Cosa vuol dire fare la Madrina a Venezia 80?

Venezia 80 non rappresenta di certo la prima gita che Caterina Murino fa alla kermesse cinematografica della laguna. Già nel 2008, infatti, era sbarcata al Lido di Venezia per presentare il film Il seme della discordia di Pappi Corsicato. In quell'occasione, però, non era altro che un'attrice che faceva parte della delegazione di un film del programma della 65a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il ruolo di Madrina prevede invece un'altra importanza e un altro prestigio. Ma cosa significa fare la Madrina a Venezia 80? Come si diceva in apertura, la Madrina è colei che fa gli onori di casa. Nello specifico Caterina Murino avrà il compito di condurre la serata d'apertura e quella di chiusura del festival di Venezia. Il 30 agosto, nell'iconica Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, la Madrina salirà sul palco, in una serata a inviti - che non permette, dunque, l'acquisto di biglietti da parte del pubblico - e darà il via alla cerimonia d'apertura, a cui seguirà poi la proiezione del film Comandante. Sabato 9 settembre, nella stessa cornice, Caterina Murino tornerà sul palco per concludere l'edizione del Festival con un altro monologo e con il compito di annunciare man mano i membri delle varie giurie che consegneranno i premi di questa edizione della Mostra.