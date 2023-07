"Ce la puoi fare". La gaffe in diretta scatena Filippo Bisciglia

Tra Simona Branchetti e Filippo Bisciglia non c'è feeling almeno dal punto di vista linguistico. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, infatti, la giornalista ha sbagliato il nome del conduttore di Temptation Island e quest'ultimo non ha mancato di ironizzare sull'accaduto attraverso il suo profilo Instagram.

La nuova edizione di Temptation Island ha riscontrato un enorme successo al suo debutto di lunedì 26 giugno. Dopo una pausa di un anno, il reality dei sentimenti è tornato protagonista delle serate estive di Canale 5 e il pubblico ha premiato con ascolti record il ritorno in video di Bisciglia e delle sette coppie in gioco. Visto l'interesse dei telespettatori anche il format estivo Morning News si occupano del programma e delle storie dei fidanzati protagonisti, ma nelle scorse ore qualcosa è andato storto in diretta.

Cosa è successo in studio

L'episodio è avvenuto nell'ultima puntata del programma di informazione del mattino di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. Al termine della puntata odierna, la giornalista ha salutato il pubblico, ricordando l'appuntamento serale con il reality dei sentimenti guidato da Bisciglia. " Vi ricordo l'appuntamento di stasera con Temptation Island. Al timone come sempre c'è il bravo Flippo Bisceglia. Bisciglia! Come mi suggeriscono ", ha detto la Branchetti, correggendosi in extremis mentre i titoli di coda scorrevano in sovraimpressione. Un piccolo lapsus perdonabile dirà qualcuno. Peccato che già in un'altra occasione la giornalista abbia sbagliato il nome del conduttore, chiamandolo Federico invece di Filippo. Così, alla seconda gaffe, il diretto interessato si è divertito a scherzare sul fatto attraverso le storie della sua pagina Instagram.

La replica di Filippo Bisciglia

Bisciglia ha condiviso il filmato dello scivolone linguistico della Branchetti nelle sue storie, aggiungendo alcuni commenti. " Filippo Bisc-i-glia ", ha rimarcato il conduttore di Temptation Island, ponendo l'attenzione sulla consonante. Poi ha ironizzato: " Ce la puoi fare ". E agli emoji sorridenti il presentatore ha aggiunto l'hashtag #stefaniabraccini, con il quale ha completamente storpiato il nome della conduttrice di Morning News. Della serie: occhio per occhio, dente per dente. Ovviamente con ironia e per mantenere alta l'attenzione sul programma di punta dell'estate di Canale 5.