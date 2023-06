Temptation Island 2023 inizia oggi: ecco tutto quello che c'è da sapere

L’attesa è finita: dopo un anno di stop della trasmissione, torna questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5 Temptation Island, il docu-reality che vedrà sette coppie approdare sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. A fare gli onori di casa, il conduttore Filippo Bisciglia che sarà il narratore delle vicende dello show targato Fascino e, dunque, Maria De Filippi. Le sette coppie – tutte non sposate e senza figli – vivranno separate nel resort Is Morous Relais in Sardegna per ben 21 giorni. A tenere compagnia ai fidanzati e alle fidanzate, gli immancabili tentatori e tentatrici (14 nel villaggio delle ragazze e 14 in quello dei ragazzi). Nel corso di queste settimane vedremo in scena i falò in cui i fidanzati e le fidanzate scopriranno attraverso dei video l’atteggiamento dei rispettivi partner. Alla fine delle tre settimane di permanenza nel resort, ci sarà il falò di confronto in cui le coppie decideranno se proseguire o meno la loro relazione.

Scopriamo insieme tutte le coppie.

Le coppie di Temptation Island

Alessia e Davide

Alessia e Davide stanno insieme da 11 anni: Alessia ha 32 anni e lavora come assistente sociale presso l’ospedale di Terracina; invece, Davide ha 39 anni e lavora come autista di ambulanza con il 118. A scrivere a Temptation Island è stata Alessia che ha cercato di riconquistare a tutti i costi il suo fidanzato Davide dopo aver avuto una relazione di circa due anni con una persona più grande di lei ed essere stata scoperta. Tuttavia, secondo Alessia, non è riuscita a ricostruire il rapporto con Davide ed è per questo che ha deciso di partecipare al programma per decidere che svolta dare al loro rapporto. Davide – che in un primo momento ha nascosto ad Alessia di essere a conoscenza del tradimento – vuole partecipare a Temptation per capire fino in fondo se riuscirà a superare o meno la vicenda.

Gabriela e Giuseppe

Gabriela e Giuseppe vengono da Scafati e stanno insieme da sette anni, sin da quando erano poco più che ragazzini. Gabriela ha 19 anni ed è un estetista, Giuseppe, invece, ha 24 anni e lavora nell’azienda di famiglia. A gennaio 2023, Gabriela ha scoperto che il suo fidanzato si è iscritto su un sito di incontri di nascosto ed è convinta che Giuseppe, nonostante continui a negarlo, l’abbia tradita. È per questo che Gabriela non si fida più, anche se Giuseppe vuole partecipare a Temptation per dimostrarle che si può fidare ancora di lui.

Daniele e Vittoria

Daniele e Vittoria stanno insieme da quattro anni e convivono a Roma. Daniele ha 33 anni, è padre di un bimbo avuto da un precedente matrimonio, ed è direttore di un supermercato a Cesano. Vittoria, ha 32 anni ed ha aperto un centro estetico. A decidere di partecipare al programma è stato Daniele perché Vittoria da un anno gli chiede con insistenza un figlio. Daniele, però, per il momento non è intenzionato poiché i due litigano continuamente e vorrebbe davvero capire se sono pronti a diventare genitori. Dal canto suo, Vittoria – che si era data una scadenza massima per diventare madre entro i 30 anni – si sente fortemente in ritardo.

Manu e Isabella

Manu e Isabella sono di Milano e stanno insieme da tre anni e mezzo. Manu ha 27 anni ed è tranviere, Isabella ha 26 anni e lavora in un’agenzia di organizzazione di eventi. La coppia proviene da due realtà socio economiche totalmente diverse; infatti, Manu proviene da un quartiere popolare milanese, mentre Isabella ha sempre vissuto nel cuore del capoluogo lombardo. Il problema della coppia nasce dal non riuscire a trovare un compromesso sul luogo della convivenza; a scrivere a Temptation Island è Manu che si dice molto innamorato di Isabella e sogna un futuro con lei. Allo stesso tempo, Isabella è sicura dell’amore che prova per il compagno ed è certa che i problemi tra i due dipendano dal carattere di Manu e non dalle loro differenze sociali. Isabella è intenzionata a partecipare al programma per capire se Manu riuscirà a dimostrarsi – o meno – un uomo centrato.

Ale e Federico

Ale e Federico stanno insieme da tre anni e convivono dal novembre del 2021. Ale ha 31 anni ed è receptionist al porto di Trieste, anche Federico ha 31 anni ed è un programmatore. A rivolgersi al programma è stata Ale che si dice stanca del fidanzato e vorrebbe certezze maggiori sul futuro insieme perché ha il sogno del matrimonio e di costruire una famiglia; invece, Federico, pare non darle alcuna stabilità nemmeno sui sentimenti che nutre nei suoi confronti. Federico, inoltre, pare non essere intenzionato nè a sposarsi né ad avere dei figli.

Francesca e Manuel

Francesca e Manuel stanno insieme da due anni e mezzo, hanno convissuto per un anno e attualmente sono in fase di cambiamento. Francesca ha 23 anni ed è tecnico della riabilitazione psichiatrica, Manuel ha trent’anni ed è rappresentante farmaceutico. Manuel ha lasciato in due anni e mezzo ben cinque volte Francesca ed è per questo che quest’ultima ha deciso di scrivere a Temptation Island, ormai stanca del comportamento del fidanzato. Francesca vorrebbe che Manuel fosse più sicuro e deciso e lo stesso Manuel è perfettamente consapevole di non potere lasciare continuamente la compagna.

Perla e Mirko

Perla e Mirko stanno insieme da cinque anni e convivono da circa tre anni a Rieti. Perla ha 25 anni, è nata e cresciuta a Salerno ed ha un e-commerce da un anno; Mirko ha 26 anni, è nato e cresciuto a Rieti e lavora nella catena di famiglia di pizza al taglio. È Perla a scrivere al programma dal momento che per amore di Mirko ha deciso di trasferirsi a Rieti allontanandosi sia dalla sua città, che dalle sue amiche, che dalla sua famiglia. Ad oggi, però, pare non essere convinta della scelta fatta perché non sente davvero di essere felice. Infatti, da quando si è trasferita non è molto soddisfatta della vita che conduce. Partecipa a Temptation Island per capire se con Mirko può costruire davvero un futuro. Dall’altro lato, Mirko è sicuro di far di tutto per fare stare bene la sua ragazza e vuole capire se la scelta di vivere insieme sia stata – o meno – quella giusta.

Insomma, i presupposti per un’edizione scoppiettante sembrano esserci tutti; adesso non ci resta che attendere per gustarci la puntata di questa sera.