Temptation Island 2023, le pagelle: “American boy” Giuseppe (voto 4), la consapevolezza di Francesca (voto 8)

È andata in onda ieri sera, 26 giugno, la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto approdare sull’Isola delle “tentazioni” le sette nuove coppie che parteciperanno al reality per mettere alla prova il loro amore. Ad accogliere i protagonisti dello show targato Fascino – e quindi Maria De Filippi - il conduttore Filippo Bisciglia, che ritorna dopo un anno di stop della trasmissione. Ecco le pagelle della prima puntata.

Le coppie

Gabriela e Giuseppe – LUI voto 4; LEI voto 6

Gabriela è la prima ad essere chiamata nel pinnettu e la cosa non sorprende: bastava semplicemente guardare il video di presentazione in cui lei ha raccontato di avere scoperto che Giuseppe era su un sito di incontri con il nickname “American Boy” per capire che la coppia ci avrebbe regalato delle perle. Giuseppe dice che deve partecipare al programma per scoprire cosa vuole davvero dalla vita, ma in realtà sembra avere le idee chiarissime dal momento che sin dai primi istanti pare essere lì per tutto tranne che per Gabriela. Ma in tutto questo c’è dell’assurdo: quando Giuseppe vede ballare Gabriela insieme ai tentatori e alle altre ragazze si infuria anche. Insomma, bisognerebbe capire se sta cercando di fare semplicemente il personaggio o se è davvero così.

Alessia e Davide – LUI voto 5; LEI voto 5

“Io ad oggi non so cosa provo”, queste sono le parole di Alessia che hanno letteralmente spiazzato Davide; effettivamente come dargli torto se fino a poco prima di entrare piangeva perché doveva separarsi dal fidanzato e voleva dimostrargli di potersi fidare di lei dopo averlo tradito? Poi il colpo di scena: Alessia si è avvicinata particolarmente ad uno dei tentatori. Vedremo che cosa accadrà; per il momento Davide le ha dato della "gatta morta".

Daniele e Vittoria – LUI voto 6.5; LEI voto 5.5

Daniele ha deciso di aprirsi con una delle tentatrici al punto da isolarsi insieme a lei nella jacuzzi lontano da tutti gli altri. Nel raccontarsi con una delle single ha esternato i tanti problemi nella relazione con Vittoria e, in particolare, il non dormire con lei da oltre un anno proprio per scelta della compagna. Dall’altra parte, Vittoria, dopo avere visto i video pare non avere alcun tipo di reazione e questo sicuramente dovrebbe indurla a porsi delle domande. Non ci resta altro che attendere per scoprire qualcosa in più; per il momento le uniche cose certe sono che guardando Daniele si ha subito l’impressione di rivedere Francesco Chiofalo a Temptation e che Vittoria vorrebbe un figlio entro novembre.

Manu e Isabella – LUI voto 6.5; LEI voto 5

Sorprendentemente è la coppia che già alla prima puntata ha chiesto il falò di confronto. È proprio Isabella a volerlo dopo essere rimasta ferita dalle parole di Manu che sin dalle prime immagini è apparso davvero provato per la poca comprensione che la fidanzata avrebbe nei suoi confronti e più volte ha sottolineato di sentirsi meno di fronte a lei. A quanto pare l’anello di rottura tra i due sarebbe da ricercare nelle diverse condizioni socio-economiche nelle quali versano. Non ci resta altro che attendere per scoprire se Manu accetterà – o meno - il falò di confronto.

Ale e Federico – LUI voto 4; LEI voto 6.5

Federico ha rivelato di non essere innamorato di Ale (ma di volerle “un mondo di bene”) e fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che di tutto questo ci ride sopra e per di più lamenta le eccessive attenzioni della compagna nei suoi riguardi. Ale, dopo qualche giorno di sconforto, sembra aver deciso – forse per ripicca – di aprirsi un pochino di più con il tentatore Lollo; tuttavia, stando a quanto riferito da Federico, l’atteggiamento di Ale pare non ferirlo più di tanto.

Francesca e Manuel – LUI voto 4; LEI voto 8

Anche Francesca – come Gabriela - è stata subito chiamata nel pinnettu per una rivelazione importante di Manuel che ha confessato di aver frequentato altre donne nei momenti di pausa dalla loro relazione. “Mi sono scritto e visto con altre persone”, ha detto il ragazzo; la vera domande è: c’era bisogno di aspettare per poterlo rivelare su Canale 5? Continua a dire la lascio e poi la vado a “riprendere” come se tutto fosse nelle sue mani; diciamo che potrebbe farne anche a meno. “Tu ti vuoi bene?” è la domanda che le porge Filippo Bisciglia e che dovrebbe indurre Francesca a riflettere; ha tempo per farlo, speriamo lo farà. A giudicare, però, dallo sfogo che ha avuto con le compagne d’avventura Francesca sembrerebbe essere consapevole di dover lasciar andare una relazione che le sta facendo solo male.

Perla e Mirko – LUI voto 7; LEI voto 5.5

Perla, dopo essere arrivata da poco nel villaggio, ha scoperto che Mirko non le aveva messo delle cose in valigia che lei gli aveva chiesto. È il primo dei fidanzati a ricevere un video in cui la sua Perla dice di volere un po' di “fuego” dalla relazione con lui a detta sua “ormai apatica” e poi chiede di farsi fare un massaggio ai piedi dai tentatori; scena che fa scattare l’ira di Mirko che si guadagna il primo posto nel lancio della bottiglietta di questa edizione. Vedremo se sarà l’unica bottiglia o ce ne saranno delle altre.

Ottima partenza - e c'era da aspettarselo - per Temptation Island che nella puntata di ieri sera ha registrato il 26.1 % di share.