La cena, il Festival di Cannes, la crisi: la storia d’amore tra Dua Lipa e Romain Gavras

Da Giorni non si parla d’altro che del matrimonio tra Callum Turner e Dua Lipa . La Sicilia è finita al centro della cronaca rosa internazionale per le nozze tutte italiane tra l’attore e la popstar. Prima del divo di “Animali fantastici”, però, la cantante britannica è stata legata al regista francese Romain Gavras. Una Storia durata poco meno di un anno ma molto intensa.

L'incontro a cena

Dicembre 2022. Dua Lipa è reduce dal concerto di Tirana, tappa conclusiva del suo "Futuro Nostalgia Tour”. Durante una cena con alcuni amici conosce il regista Romain Gavras, che sta lavorando al suo secondo lungometraggio “Athena” e tra loro c’è un vero e proprio colpo di fulmine. I rispettivi impegni professionali li tengono lontani - lui a Parigi e lei a Londra - ma la coppia trova comunque il tempo di frequentarsi lontano dall’attenzione dei paparazzi.

Le prime foto

Febbraio 2023. Dua Lipa è ospite dei BAFTA Film Awards, che si svolgono al Royal Festival Hall di Londra. Sul red carpet la cantante sfila da sola ma a fine serata, all’after party organizzato da Netflix al Chiltern Firehouse, si presenta con il compagno Romain. La coppia viene fotografata insieme per la prima volta mentre lascia l'evento mano nella mano.

I progetti professionali

Marzo 2023.Per Dua Lip è un periodo di grande fermento ed è impegnata su più fronti.Oltre a comparire con un cameo nel cast del film di Greta Gerwig“Barbie” – con il ruolo di Barbie Sirena – lavora a un nuovo brano per la colonna sonora della pellicola, "Dance the Night",che fa parte dell’album di “Barbie”. Nello stesso momento Gavras è impegnato nella stesura del suo nuovo lungometraggio“Sacrifice”, co-scritto con Will Arbery.

Festival di Cannes

Maggio 2023. Cinque mesi dopo l’inizio della loro relazione, Dua Lipa e Romainufficializzano il loro amore calcando insieme il red carpet del Festival di Cannes. Ospiti della première del film “The King of Algiers”, i due sfoggiano look total black coordinati e si mostrano sorridenti e affiatati davanti ai fotografi.

La vacanza a Ibiza

Agosto 2023.Complice una pausa dai rispettivi impegni professionali, Dua Lipa Romain volano a Ibiza per festeggiare il 28esimo compleanno della popstar. Con loro c’è anche la famiglia di Dua – i fratelli Rinae Gjin e i genitori Anesa e Dukagjin – che incontrano per la prima volta Romain. Per la coppia si tratta di un passaggio cruciale nella loro storia d’amore, che sembra avere progetti importanti per il futuro.

Le voci di crisi

Autunno 2023. Dopo un’estate trascorsa insieme Dua Lipa torna a concentrarsi sul lavoro. L’artista lavora all’uscita del suo nuovo album “Radical Optimism”, che è anticipato del singolo“Houdini”, pubblicato a novembre. Le apparizioni pubbliche con Romain si fanno sempre più rare e la coppia smette di mostrarsi sui social, alimentando le voci di una possibile crisi.

La fine della relazione

Le voci di crisi trovano conferma a dicembre del 2023. Fonti vicine alla coppia riferiscono che le strade di Dua e Romain si sono separate.

La stampa britannica attribuisce la rottura ai numerosi impegni professionali della cantante, da sempre molto concentrata sulla propria carriera. All’orizzonte ci sono infatti l'uscita dell'album “Radical Optimism”, il successivo tour mondiale e nuovi progetti cinematografici con l’impegno sul set del film di Matthew Vaughn “La super spia”.