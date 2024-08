La cena, i balletti social, le lettere hot: l'amore tra Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele

La vita privata di Gianluca Vacchi è popolare tanto quanto l'imprenditore e influencer. Oggi mister Enjoy è felicemente fidanzato con la modella Sharon Fonseca (dalla quale ha avuto la figlia Blu Jerusalema), ma prima della bella venezuelana c'è stata un'altra donna importante nella sua vita con la quale ha avuto una lunga relazione. Lei è Giorgia Gabriele, prima modella oggi stilista, che è stata al fianco di Vacchi dal 2013 al 2017.

Il primo incontro

È il 2010. Gianluca Vacchi è già un imprenditore famoso e sui social network spopola con i suoi balletti e i video da milioni di visualizzazioni. Giorgia Gabriele frequenta l'università, sogna di diventare velina e è fidanzata con Davide Lippi. In estate Giorgia partecipa a una cena proprio a casa di Vacchi, anche mister Enjoy è fidanzato ma Giorgia lo folgora. "Sono rimasto molto colpito, lei meno", rivelerà anni dopo Vacchi, parlando del loro primo incontro: "Ognuno aveva le rispettive storie ma a me lei piaceva molto. A lei invece forse le stavo più antipatico che simpatico". La modella di Sora non rimane particolarmente colpita da Gianluca e la cena rimane solo un ricordo per l'imprenditore.

Il corteggiamento hot

Tre anni dopo, è il 2013, Gianluca e Giorgia si incontrano nuovamente. Questa volta entrambi sono single e la festa di compleanno di un'amica in comune permette loro di trascorrere una serata insieme. Giorgia inizia a guardare Vacchi con occhi diversi e lui parte con un corteggiamento serrato. "Ogni mattina, quando guardavo il telefono, mi trovavo su Whatsapp sei, sette pagine fotografate di lettere", racconterà Giorgia al settimanale Oggi anni dopo l'inizio della loro relazione. Missive - "almeno 200 e non pubblicabili", ironizza l'imprenditore nella stessa intervista - decisamente piccanti nel contenuto, con le quali mister Enjoy cerca di far capitolare Giorgia.

Le uscite pubbliche, i balletti sui social

Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele iniziano a mostrarsi l'uno al fianco dell'altra a eventi, sfilate e party. I paparazzi non si lasciano sfuggire l'occasione di fotografare mister e lady Enjoy persino per le vie di Milano, mentre i due si concedono shopping di lusso, e le riviste di gossip dedicano loro articoli e copertine. La fama di Vacchi aumenta anche grazie agli iconici balletti registrati nella sua villa di Bologna, dove convive con Giorgia, e sul suo yacht di lusso e la fidanzata diventa anche lei protagonista dei TikTok da milioni di views pubblicati dall'imprenditore-influencer.

Tra lussi, vacanze e progetti

È il 2015. La relazione tra Giorgia e Gianluca prosegue a gonfie vele tra agi e lussi. Sui social la coppia si mostra a bordo di auto costosissime e in viaggio su jet privati in giro per il mondo, alimentando polemiche ma anche conquistando nuovi follower. Mentre Vacchi porta avanti i suoi progetti imprenditoriali e fa il dj in giro per il mondo, Giorgia lancia la sua linea di abbigliamento Wandering e punta a distinguersi come stilista.

La famiglia e l'Isola dei famosi

Nel 2016, complice un'intervista doppia rilasciata al settimanale Oggi, Gianluca e Giorgia confessano di essere molto felici e di sognare una famiglia insieme. Mister Enjoy sembra essere allergico alla parola "matrimonio" ma non ai figli e la fidanzata sorprende tutti dichiarando: "Non so quando, ma è nei progetti". Dopo un'estate trascorsa tra la Sardegna e Miami, inizia a circolare la voce che la coppia sarà protagonista dell'edizione 2016 dell'Isola dei famosi. L'indiscrezione, però, non trova conferma e quando il reality inizia i fan di Vacchi scoprono che il loro beniamino non sarà naufrago.

La crisi e l'addio definitivo

Il 2017 si apre con le prime voci di crisi su Gianluca e Giorgia. I beneinformati parlano di un periodo difficile per la coppia ma né Vacchi né Giorgia rilasciano dichiarazioni. Agli eventi mondani Gianluca e la fidanzata si mostrano felici e sorridenti ma c’è chi è pronto a scommettere che l’addio è imminente. A giugno Giorgia viene paparazzata da sola per le vie di Milano e pochi giorni dopo su Novella2000 esce la clamorosa indiscrezione: “Il milionario tatuato re dei social network è stato mollato dalla fidanzata Giorgia Gabriele, sua compagna nei balletti che hanno spopolato in rete la scorsa estate. Stanca di essere la fidanzata di Vacchi (e del suo personaggio) ha scelto di camminare per conto suo anche grazie al successo che sta riscuotendo il suo il suo brand di moda ‘Wandering”. La coppia non ufficializza la fine della relazione ma l’estate 2017 è da single per entrambi. Vacchi festeggia i suoi 50 anni in compagnia di Heidi Klum e in Sardegna è scatenato attorniato da modelle e influencer. Le foto finiscono sulle riviste di gossip e confermano la fine della relazione tra Vacchi e Giorgia Gabriele.

Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele oggi

Né l’imprenditore influencer né la stilista hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sui motivi che li hanno portati all’addio ma oggi entrambi hanno voltato pagina.

Lei è sposata con il manager, dal quale ha avuto un figlio. Invece Gianluca Vacchi è fidanzato con la modella venezuelanadalla quale ha avuto una bambina, Blue Jerusalema.