"Ribelle da salotto, vedrai...". Conitinua lo scontro tra Corona e Fedez

È scontro totale tra Fabrizio Corona e Fedez. Dopo le polemiche sull’ammonimento ricevuto dal Questore milanese su richiesta del rapper, è arrivata la rimozione da Youtube della puntata di “Falsissimo” dedicata alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni e al rapporto con la presunta amante Angelica Montini. E l’ex dei paparazzi è partito all’attacco: “È successo che YouTube ha rimosso la puntata dei record di FALSISSIMO, e indovinate perché? Per un frammento del podcast Pulp, l’ennesimo aborto digitale di Fedez, il disperato che gioca a fare l’intellettuale mentre il microfono gli prende la polvere”.

“Dopo aver ricevuto un assist clamoroso per ripulire la sua immagine, ora si diverte a zittire chi racconta le cose come stanno. Il censore con la spunta blu, il ribelle da salotto, il campione della moralità a orologeria” ha aggiunto Corona, per poi rivolgersi direttamente all’ormai ex amico: “Ma sai qual è il problema, caro Fedez? È che qui trattative non ne facciamo e non ci inginocchiamo davanti a nessun padrone. La puntata è qui, integrale, con la telefonata censurata regalata a tutti. Perché la verità, quella vera, non si cancella con un ban”. Alle 21 di oggi verrà ripubblicato l’episodio, compresa la chiamata tra i protagonisti della vicenda.

Corona ha poi rincarato la dose: “E a te, che hai mollato il rap per diventare il fact-checker di te stesso, un consiglio spassionato: chiuditi in studio, rimettiti a scrivere, sforna pezzi invece di rincorrere battaglie che non sai combattere. Perché questo territorio non è il tuo”. E non è finita qui.

Il volto di spicco del gossip italiano ha annunciato l’uscita di una nuova puntata in cui promette di fare capire. Per il momento il rapper non ha risposto, ma non è da escludere un nuovo intervento per fare rimuovere il contenuto da Youtube. Una cosa sembra certa: la guerra tra ex amici è destinata a continuare…