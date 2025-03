Corona e la vendetta su Fedez: quando il teatrino deve fermarsi

Ascolta ora 00:00 00:00

A fine gennaio, le rivelazioni, vere o presunte, di Fabrizio Corona sui Ferragnez hanno fatto molto rumore e l'ex dei paparazzi è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Si è rinvigorito attorno a lui quel focolare di curiosità che non si vedeva da almeno vent'anni e tutti parlavano di lui. Per colpa dell'immaturità di Fedez, Corona è venuto a conoscenza di informazioni privatissime su Chiara Ferragni, e sullo stesso rapper, che non si è fatto scrupoli a usare per guadagnarci sopra. Fedez ha ammesso le proprie responsabilità in tal senso, anche se un mea culpa a posteriori è insensato e inutile, ma intanto l'ex re dei paparazzi è tornato alla ribalta. E vista l'eco mediatica ottenuta parlando del rapper, di Angelica Montini e del "circolino", certo Corona non si ferma. Soldi e popolarità sono sempre stati il suo obiettivo e la sua ossessione.

Mentre era a Sanremo, Fedez ha registrato una sorta di documentario della sua esperienza al Festival con un giovane youtuber da oltre un milione di follower. La prima puntata è stata caricata la scorsa settimana su YouTube e nel racconto del rapper, inevitabilmente, c'è anche Corona. Erano i giorni in cui era vivo il dibattito sui tradimenti ecc e Fedez si è fatto registrare anche mentre telefonava all'ex re dei paparazzi e gli chiedeva di non pubblicare la seconda parte di Falsissimo, quella incentrata interamente sull'ex moglie. Da quelle immagini traspare la volontà di Fedez di non arrecare ulteriore danno a Ferragni, che al netto di tutto è e resta la madre dei suoi figli. Ma Corona non ci sta che venga fatta quella narrazione e replica indirettamente pubblicando un audio, presumibilmente di Fedez, in cui il rapper parla di una "puttana" che querela. Non c'è soggetto nell'audio ma pochi istanti prima Corona ha pubblicato il video in cui riceve la diffida di Ferragni e tutti fanno due più due.

Era necessario? Nel mondo di Corona sì. E sebbene le colpe principali siano di Fedez, che nonostante abbia capito sulla sua pelle che Corona non è un soggetto di cui fidarsi, continua a dargli materiale per colpirlo, è forse il momento di fermare questo teatrino. Certo è utopistico chiedere a Corona di fermarsi per il bene di qualcuno, non è nella sua storia. Ma in questo bailamme non bisogna mai dimenticarsi che ci sono di mezzo anche due bambini in età da capire quello che succede e starci male. Se non per Fedez e Ferragni, che sono adulti e vaccinati, bene o male capaci di assorbire l'urto di una simile esposizione mediatica, almeno per i loro figli, innocenti vittime di un circo mediatico che non hanno chiesto e voluto.

E Corona dovrebbe iniziare ad ascoltare anche chi gli paga i 5 euro di abbonamento e chiede a gran voce lo stop ai documentari su Fedez, che a parte tutto hanno stancato. Il primo è stato esplosivo, il secondo è stato una minestra riscaldata di gossip mai confermati e già noti. E il terzo è solo