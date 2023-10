"C'era sangue dappertutto". Incidente choc per lo chef Gino D'Acampo

Gino D'Acampo è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto durante le riprese del suo show "Emission Impossible", effettuate in esterna a Vienna. Dopo i fatti lo chef italiano, divenuto famoso in Inghilterra per la partecipazione a numerosi programmi televisivi oltre che per la pubblicazione di libri di cucina, si è sfogato con i responsabili dell'emittente televisiva ITV, rei di non essersi neppure sincerati delle sue condizioni di salute: "Neanche una telefonata" .

L'episodio si sarebbe verificato mentre D'Acampo era impegnato in un'acrobazia in sella a uno slittino: lo chef, che in quel momento stringeva in mano un bicchiere da cocktail, si trovava in discesa quando si sarebbe verificato l'impatto con una donna e i suoi due figli. Uno scontro particolarmente violento, a causa del quale uno dei bambini, stando per lo meno a quanto riferito dal The Sun, avrebbe subito una commozione cerebrale. Gino D'acampo è stato assistito sul posto dal personale medico di un'ambilanza, ma avrebbe successivamente avuto delle ulteriori conseguenze.

I fatti risalgono allo scorso mercoledì 18 ottobre, quando lo chef era impegnato a Vienna nelle riprese del suo ultimo spettacolo televisivo targato ITV: a seguito del grave incidente, tuttavia, la produzione di "Emission Impossible" è stata interrotta. Impossibile comprendere se si tratta di una situazione temporanea o definitiva, dato che il personaggio televisivo italiano è ancora decisamente irritato coi responsabili dell'emittente televisiva.

"C'era sangue dappertutto, e uno dei ragazzi aveva il sangue che gli colava dalla bocca" , ha raccontato un testimone al The Sun. "La mamma e l'altro bambino hanno avuto una commozione cerebrale, ed è stata immediatamente chiamata un'ambulanz,a mentre Gino è stato medicato sul posto" . Il problema per lo chef è ciò che è accaduto in seguito.

Nessuno dalla rete lo avrebbe infatti contattato neppure per sincerarsi del suo stato di salute. "Sono scioccato di non aver ricevuto una telefonata da Itv per sapere come sto e non vedo l'ora di parlare con loro di tutto questo" , ha spiegato al quotidiano britannico lo chef. "Dopo 22 anni di lavoro con loro, ho un incidente e sto male, eppure non ricevo una telefonata".

Quando tutto sembrava oramai alle spalle, D'Acampo è stato costretto a ricorrere a delle ulteriori cure mediche: le sue condizioni sono infatti peggiorate rapidamente, presumibilmente a causa di un'infezione. Con febbre oltre i 40 gradi, lo chef ha dovuto seguire una cura antibiotica. Dalla rete televisiva, nonostante ciò, ancora nessuna dichiarazione ufficiale.