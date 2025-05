"Che dia lezioni proprio lui...". Lucarelli "infilza" ancora Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è sfiorata la rissa nell'ultima partita della Kings League Italy che si è disputata tra il rapper Fedez, presidente di una squadra, e Blur, noto streamer di Twich. Pare che quest'ultimo, che è noto per le sue provocazioni e per le bestemmie che è solito riservare ai suoi avversari, abbia piuttosto infastidito il rapper, che stando ad alcuni video è stato perfino allontanato dal campo per evitare che potessero esserci situazioni non desiderate. Fedez si è poi sfogato sui social, quasi giustificando la sua reazione, ma nemmeno stavolta Selvaggia Lucarelli perdona il rapper e dalle sue storie su Instagram ne critica l'atteggiamento.

" Qualche settimana fa ho chiesto una riunione con la Lega riguardo alle live di Blur durante le partite della Kings League, chiedendo se potessero attivarsi quantomeno per evitare che lo streamer, ad ogni partita, auguri il tumore e la morte a chiunque, insultando gratuitamente anche le ragazze presenti ", ha scritto Fedez, aggiungendo di aver informato la Lega che " se questo tipo di scenario si fosse ripresentato durante la mia partita si sarebbe potuti arrivare ad un punto limite che avrei voluto evitare ". Invece, prosegue nel suo sfogo, " avevo Blur a fianco a me in postazione e ho dovuto sentire chiaramente lo stesso augurare la morte, usare l’epiteto 'tumore' e insultare pesantemente i miei giocatori e il mio staff durante tutta la partita. Non conoscevo nessuno dei presidenti prima della Kings League e devo dire che non esiste un altro presidente che si sia mai permesso di creare un clima così di me*** come riesce a fare lui ". La chiusura del suo messaggio è chiara: " Se esci dalla tua cameretta e vai dal primo che passa ad augurargli un tumore potrebbe succedere che, prima o poi, una pizza in faccia potrebbe arrivarti, soprattutto se incontri qualcuno che un tumore lo ha avuto davvero ".

Nessuna pietà da parte della giornalista, che con il rapper non ha da tempo rapporti amichevoli. L'esordio del messaggio di Lucarelli è che "probabilmente sarà tutto vero", quello che ha raccontato Fedez nel suo sfogo ma, prosegue, " mi fanno ammazzare due cose: la prima è che parli lui di qualcuno che crea climi tossici. Lui noto per portare amore e pace ovunque arrivi.

almeno non ha detto che non c’era questa volta

L’idea che quello che era così amico di Lucci da promettergli regali e andare a casa sua e girava con ultras picchiatori tutti in galera, ora dia lezioni di buoni comportamenti durante le partite". Comunque, è la chiusura caustica della giornalista, "", con riferimento implicito al caso di Iovino, per il quale la posizione di Fedez è stata archiviata.