"Che maleducazione!". Bufera per il selfie in ascensore di Federica Pellegrini

Un'innocente foto postata da Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram ha scatenato una valanga di critiche. Lo scatto condiviso dalla campionessa la ritrae in compagnia del marito ed ex coach, Matteo Giunta, dentro l'ascensore del loro appartamento a Verona. "Domeniche in famiglia", recita la didascalia, accompagnata da un cuore. Fin qui nulla di strano, ma a scatenare le critiche dei follower dell'ex nuotatrice è stata la posa assunta dai due, nonostante sia evidente il suo intento scherzoso. Federica scatta la foto allo specchio dell'ascensore poggiando il suo stivale sulla parete, mentre Matteo si piega su di esso facendo finta di leccarlo.

E quella che da molti è stata semplicemente giudicata come una simpatica foto di coppia, da alcuni è stata interpretata come un grave gesto di maleducazione: "E gli altri condomini ringraziano per l'impronta in ascensore...", ha commentato un utente. Un altro invece: "Che foto demenziale". E ancora: "Siete proprio due maleducati", "La maleducazione! Altro che Divina", "Ma chi vi sembra di essere ? Siete solo dei gran cafoni". "Sinceramente ti apprezzavo molto come nuotatrice... Adesso.... Tutte ste foto.. Tutte ste pagliacciate..... No decisamente non ci siamo.. Smetto di seguirti", scrive addirittura un utente.

Non sono mancati, ovviamente, i commenti divertiti dallo scatto e quelli a difesa dei due: "Ma questa gente che critica tutto, anche una goliardata che non crea nessun danno...ma che problemi ha? "Lascia l'impronta"... Ma mica avrà il fango sotto le scarpe dio santo!!! Fateve una risata e pure una vita vostra", "Tutti perbenisti, io vi trovo simpatici e una coppia come tante che si divertono, chi pensa il contrario pazienza se ne farà una ragione", si legge tra i commenti sotto al post. Nessuna replica al momento da parte della coppia, che condivide molto della sua vita sui social ma che non asseconda quasi mai le critiche.