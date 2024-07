Checco Zalone in crisi (con la moglie), Fedez amoreggia con Sveva, Malgioglio si ritira

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate comincia a farsi bollente anche per la cronaca rosa e, come già era successo nell'estate del 2023, molte coppie vip sembrano essere a un passo dall'addio. Nel weekend dei gossip più pungenti, dunque, c'è chi si lascia (Checco Zalone e Rossella Brescia), chi ha un nuovo amore (Fedez) e chi è pronto a ritirarsi dalla scena musicale (Cristiano Malgioglio).

Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati: "Da tempo in crisi"

Come ogni estate si moltiplicano gli addii vip. L'ultima indiscrezione lanciata da Dagospia riguarda Checco Zalone e la sua storica compagna Mariangela. Da settimane si vociferava di un presunto flirt tra il comico barese e la collega Virginia Raffaele. Ora a questo rumor si aggiunge un'altra indiscrezione che vorrebbe Zalone e la moglie a un passo dal divorzio. "Checco Zalone si è presentato nello studio di un avvocato di Roma per attivare le pratiche di fine rapporto", riferisce il sito di Roberto D'Agostino, svelando che la coppia sarebbe in crisi da molto tempo. Zalone e Mariangela si erano conosciuti nel 2006 in una pizzeria, l'approccio era stato in puro stile comico. Dal loro amore sono nate due figlie. A dispetto del gossip di Dagospia, però, l'ufficialità ancora manca.

"Si sono lasciati dopo 17 anni insieme". Le voci su Rossella Brescia e Luciano Cannito

Manca la conferma anche su un altro divorzio vip, quello tra Rossella Brescia e Luciano Cannito. La ballerina e conduttrice radiofonica e il coreografo romano si sarebbero detti addio da tempo, ma dai diretti interessati solo bocche cucite. A spifferare della crisi (e del presunto divorzio) è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano che, durante l'ospitata a Radio Marte, ha sganciato la bomba: "Purtroppo è finita un’altra storia. Quella tra Rossella Brescia e Luciano Cannito, si sono lasciati". I due si sono conosciuti molti anni fa grazie alla danza negli studi di Mediaset: lui era coreografo per Amici e lei impegnata come ballerina in altri programmi televisivi. Subito dopo il gossip sul presunto addio, la coppia è stata paparazzata in centro a Roma a pranzo in un ristorante "ma l'aria tra i due non sembra delle migliori", riferisce Oggi. Non rimane che attendere smentite o conferme.

Fedez paprazzato con una mora prima del ricovero. Chi è Sveva Magatti

Flirt passeggero o nuovo amore? Se lo stanno chiedendo con insistenza gli amanti del gossip dopo la pubblicazione delle foto, che immortalano Fedez e una ragazza mora mentre amoreggiano nella masseria pugliese, dove il rapper ha trascorso qualche giorno prima del ricovero in ospedale per una nuova emorragia. Le foto pubblicate dalla rivista Chi non lasciano molti dubbi sul coinvolgimento tra il rapper e la giovane e subito è scattata la caccia alle informazioni sulla bella mora. Lei è Sveva Magatti, giovanissima (poco più che ventenne) studentessa di interior designer al Politecnico di Milano e molto attiva su TikTok. È proprio grazie a un video pubblicato sulla popolare piattaforma social, nel quale indossa lo stesso outfit che si vede nelle foto con Fedez, che le riviste di gossip sono riuscite a risalire alla sua identità. "Chissà se prossimamente li rivedremo fare coppia", scrive il settimanale Chi, documentando con diverse foto il flirt in corso tra Fedez e Sveva. E pensare che pochi giorni fa Federico era insieme a Garance Authié. Ma la modella francese è già un ricordo lontano.

Cristiano Malgioglio si ritira: "Altri due anni e penserò alla mia vita"

A quasi cinquant'anni dall'inizio della sua carriera Cristiano Malgioglio sembra essere pronto a lasciare la scena musicale. A dirlo è stato lui stesso, come riporta Il Mattino. L'artista sta girando l'Italia per promuovere l’ultimo singolo e ha in programma un fitto cartellone di concerti. Sul palco dello show di Roma, però, tra un brano e l'altro, ha deciso di fare una confessione al suo pubblico. "Tra due anni lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così", avrebbe detto Malgioglio dal palco, cogliendo di sorpresa tutti.

Dopo tanti anni dedicati alla musica come autore e poi come cantautore, Cristiano Malgioglio sembra essere pronto a dire addio alla scena musicale per dedicarsi ad altri progetti e alla sua vita. "Sono molto contento per tutto l'affetto che il pubblico mi ha sempre dato", ha ringraziato Malgioglio. Riuscirà davvero il cantautore a lasciare il palco e il suo amato pubblico? Vedremo.