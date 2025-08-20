Chi è Caroline Tronelli, la donna che ha conquistato Stefano de Martino

Mentre la Procura di Roma ha avviato le indagini sui video privati diffusi illegalmente che ritraggono il popolare conduttore tv, Stefano De Martino, e la sua nuova fidanzata Caroline Tronelli in atteggiamenti intimi, tracciamo un profilo della bella e giovane 22enne che ha rubato il cuore del 35enne nato a Torre Annunziata.

Il profilo di Caroline

Sui social è un attimo che la gente si scateni in commenti superficiali e soprattutto senza avere alcuna informazione concreta in mano: è così che la giovane è stata fatta diventare un influencer (ad oggi non lo è) oppure che avesse un profilo su OnlyFans (falso anche questo). Caroline non è altro che una giovane e bella ragazza di famiglia napoletana e attualmente studentessa. Occhi azzurri e capelli biondi, colpisce soprattutto perché è una bellezza acqua e sapone: se la famiglia ha fondato la società Tron Group Holding che si occupa di consulenza mentre i due fratelli maggiori (Francesco e MariNicol) hanno fondato North Beachwear, brando di lusso che si occupa di abbigliamento balneare e ha tre punti vendita a Roma, Porto Cervo e Ibiza.

Da quel che si sa, la giovane vive in casa con la propria famiglia: alla fine delle vacanze, dunque, rientrerà a Napoli mentre il conduttore si prepara per la nuova stagione di "Affari tuoi" che va in onda da Roma. Se i due inizieranno una convivenza o si abitueranno a una relazione a distanza, al momento, non è dato saperlo.

La relazione con De Martino

Probabilmente per il recente "rumore" che si è fatto attorno alla relazione tra i due e ai recenti fatti di cronaca, Caroline ha reso privato il suo profilo Instagram ma chi ha avuto modo di vedere fino a poco tempo fa le sue pubblicazioni si sarà accorto che la giovane ama pubblicare foto al mare (tra cui la Costa Smeralda) e tanti tramonti. Se in un primo momento le voci di una loro possibile relazione era state messe a tacere, da ormai qualche settimana sono usciti allo scoperto certificando, in questo modo, l'autenticità del loro rapporto.

Stefano De Martino è noto per essere un personaggio molto riservato, da qui l'ufficialità della relazione con la giovane Tronelli e il fatto che il popolare conduttore non veniva paparazzato dai tempi della relazione con l'ex compagna Belen Rodriguez.