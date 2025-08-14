Telecamere hackerate: video privati di Stefano De Martino e Caroline Tronelli online, la denuncia

Nell'era dei social e della condivisione estrema la privacy può svanire in un clic e il gossip più morboso può trasformarsi in reato. È quanto sarebbe accaduto a Stefano De Martino e Caroline Tronelli finiti al centro di un caso di hackeraggio e diffusione di video privati. A fare luce su quanto accaduto negli scorsi giorni alla coppia più chiacchierata dell'estate è stato Gabriele Parpiglia, che ha denunciato la vicenda sulle pagine di AffariItaliani.

I video privati e la denuncia

Secondo quanto riferito dal giornalista, le telecamere a circuito chiuso dell'appartamento, dove vive Caroline Tronelli, attuale fidanzata di Stefano De Martino, sarebbero state violate dagli hacker. Le immagini e i video delle riprese registrate dalle cam di sorveglianza dislocate all'interno dell'abitazione - che avrebbero immortalato insieme il conduttore di "Affari tuoi" e la modella napoletana - sarebbero state rubate e pubblicate in rete. La diffusione si sarebbe allargata non solo al web ma anche a gruppi WhatsApp e Telegram e persino su un sito estero poi oscurato. La diffusione dei video privati avrebbe spinto Stefano De Martino e Caroline a sporgere denuncia.

L'intervento della polizia Postale

Mentre le autorità indagano sull'origine e la diffusione dei file, restano ancora da chiarire le modalità dell'intrusione. Non è chiaro se si sia trattato di un'azione mirata o di un episodio casuale, né se gli autori fossero alla ricerca di contenuti a sfondo sessuale o di informazioni utili per pianificare furti. Il materiale privato sarebbe stato rimosso poco dopo la pubblicazione e la Polizia postale, attraverso indagini mirate, avrebbe già ricostruito in parte la dinamica, ipotizzando possibili procedimenti penali per violazione della privacy e altri reati.

I gossip su De Martino e Caroline

Sulla vicenda né Stefano De Martino né Caroline Tronelli hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche. Da settimane la loro storia d'amore domina le prime pagine della cronaca rosa di riviste e siti di informazione.

Le prime foto della 22enne napoletana, figlia di una facoltosa famiglia di imprenditori partenopei, insieme al conduttore Rai erano iniziate a circolare a fine giugno, ma la conferma della relazione è arrivata solo di recente. Da quando la loro storia è stata ufficializzata ilsi è scatenato e la curiosità morbosa attorno alla coppia ora è sfociata in una vicenda dai contorni torbidi.