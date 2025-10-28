Chi è Martina Maggiore, l'ex di Cesare Cremonini che ha raccontato la loro storia in un libro

Martina Maggiore è al momento al centro delle polemiche a causa del suo libro dal titolo Ma che stupida ragazza, edito da Mursia, in cui ha raccontato non solo la sua vita, ma anche il suo rapporto con Cesare Cremonini. Nel libro, infatti, la ragazza parla della sua relazione sentimentale con l'ex leader dei Lunapop, raccontando di tradimenti e di chat con altre donne che sarebbero state uno dei motivi della fine della relazione. Recentemente, ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Cesare Cremonini ha parlato del libro, dicendo: "a me è successo quest'anno che una ragazza in cui sono stato, a cui ho dato l'anima, con la quale io ho avuto un confronto umano importantissimo, alla quale ho dedicato tantissimo tempo della mia vita, cercando di aiutarla, di amarla, di stare bene con lei… Ha scritto un libro, l'ha pubblicato, raccontando la mia vita intima, senza neanche considerarmi. E anche la mia richiesta di 'guarda, condividiamo, perché magari ho anche delle cose familiare che vorrei proteggere, anche per rispetto della mia famiglia. Vorrei che tu almeno mi dicessi cosa vuoi scrivere. Poi fallo perché è un tuo diritto." Richiesta, quella di Cesare Cremonini, che è rimasta inascoltata, portando al cantante "una grande sofferenza" e che ha messo a "repentaglio la mia solidità."

Martina Maggiore e Cesare Cremonini hanno cominciato a frequentarsi nel 2018, dopo essersi conosciuti per caso in una palestra di Bologna. L'amore tra i due sarebbe scoccato immediatamente, come in uno dei più tradizionali colpi di fulmine, nonostante la grande differenza d'età di circa diciotto anni. Per quattro anni i due sono rimasti insieme, mostrandosi sempre molto innamorati negli scatti immortalati dai social e dai giornali. A Martina Maggiore, il cantante aveva dedicato anche la canzone Giovane Stupida e poi l'aveva voluta al suo fianco durante le riprese del videoclip. Nonostante il titolo della canzone avesse fatto insorgere non poche polemiche contro il cantante, accusato di aver usato un tono paternalistico e maschilista nei confronti della compagna più giovane, i due hanno continuato a vivere nella loro bella favola che, come racconta Today, è andata in mille pezzi quando Martina Maggiore avrebbe scoperto delle chat con cui Cremonini parlava con altre donne. "Mi crollò il mondo addosso" , ha raccontato. "Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l’ho affrontato. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amiche." Il dubbio del tradimento e quella mancanza di fiducia hanno portato poi, nel giro di pochi mesi, alla fine della relazione. "Mi ero annullata per amore," raccontò all'epoca la Maggiore. "Mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscire. Sono stata in terapia. Ho viaggiato."

Martina Maggiore, inoltre, è stata vista quest'anno, durante la seconda tappa del tour negli stadi di Cesare Cremonini: la sua presenza al concerto, però, non è durata a lungo. L'emozione sarebbe stata talmente tanto forte da farla scoppiare in un pianto disperato condiviso poi sui social, come a voler dimostrare che al di là del dolore passato, l'amore riusciva comunque a sopravvivere.

"prima di insultarmi, capite bene perché lo fate."