Chi è Matteo Bocelli, il figlio di Andrea che canterà al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Nel firmamento del jet-set internazionale, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez si annuncia come uno degli eventi più scintillanti dell’anno. Tra yacht lussuosi, ospiti vip e scenari da sogno, ci sarà anche una voce italiana a dare un tocco d’eleganza alla cerimonia: quella di Matteo Bocelli, il giovane tenore e figlio d’arte di Andrea Bocelli, destinato a seguire – e forse un giorno superare – le orme del padre.

Il debutto con papà Andrea

Classe 1997, Matteo Bocelli è il secondogenito del tenore Andrea Bocelli e di Enrica Cenzatti. Sin da piccolo è cresciuto circondato dalla musica, ma il grande pubblico ha iniziato a conoscerlo nel 2018, quando ha duettato con il padre nel brano Fall On Me, contenuto nell’album Sì. Il pezzo, usato anche nella colonna sonora del film Disney Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, ha fatto il giro del mondo, portando Matteo sotto i riflettori internazionali.

Talento, fascino e ambizione

Voce lirica ma duttile, Matteo ha studiato al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, perfezionando il canto ma anche il pianoforte. Al talento vocale unisce un notevole carisma e una presenza scenica da star, qualità che gli hanno permesso di calcare palcoscenici prestigiosi – tra cui il Teatro del Silenzio di Lajatico, insieme al padre – ma anche di affacciarsi al mondo della moda e dello spettacolo, collaborando con marchi internazionali. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo album solista, Matteo, dove mostra una cifra stilistica personale, a metà strada tra pop, classica e ballad contemporanea, con brani in inglese e in italiano.

Una voce italiana per le nozze dell’anno

Proprio questa combinazione di eleganza, talento e stile ha portato Matteo Bocelli a essere scelto per cantare alle nozze tra Bezos e Sanchez, celebrate in una Venezia blindatissima e dorata. Una performance che conferma quanto l’artista italiano stia conquistando anche l’attenzione delle élite globali, non solo per il suo cognome, ma per un’identità musicale che si sta facendo strada con determinazione.

Eredità portata con grazia

Essere "figlio di" può essere un peso, ma Matteo Bocelli sembra affrontare la sfida con rispetto e autonomia. Andrea Bocelli, sempre molto orgoglioso dei progressi del figlio, lo ha spesso descritto come “ un giovane sensibile, determinato e molto preparato ”.

E ora, con una performance attesa da decine di ospiti tra i più influenti al mondo, Matteo si prepara aanche nel cuore di Hollywood e della Silicon Valley. Perché, in fondo, quando il talento è autentico, supera ogni confine.