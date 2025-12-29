Chi è Nicolas Charrier, figlio di Brigitte Bardot: la vita in Norvegia e il rapporto complicato con la madre

Brigitte Bardot, scomparsa all’età di 91 anni, lascia anche un figlio, Nicolas Charrier, oggi quasi 66enne. La loro storia è stata segnata da un rapporto complesso, alternato tra distanze, conflitti e momenti di riavvicinamento.

Un figlio “non desiderato”

" Sono diventata madre esattamente quando non avrei dovuto ", raccontava Brigitte in un’intervista televisiva del 1982. Una gravidanza che l’attrice francese, all’epoca venticinquenne, visse come un evento doloroso e sconvolgente. Nella sua autobiografia del 1996, Bardot descrisse quei mesi come un peso inevitabile, un’esperienza che la segnò profondamente.

Il figlio Nicolas nacque l’11 gennaio 1960, frutto della relazione con Jacques Charrier conosciuto sul set di Babette va alla guerra. Brigitte aveva desiderato interrompere la gravidanza, ma la legge francese dell’epoca non lo permetteva, e nessun medico accettò di rischiare la sua salute. La nascita di Nicolas cambiò la vita dell’attrice, che si gettò subito nel lavoro, iniziando una relazione con Sami Frey e divorziando da Charrier nel 1962, rinunciando alla custodia del figlio.

Nicolas Charrier oggi

La vita di Nicolas ha preso una strada lontana dalla Francia. Laureato in economia all’Università di Parigi, oggi vive in Norvegia con la moglie Anne-Line Bjerkan, ex top model, e ha due figlie, Thea e Anna. Le nipoti, rispettivamente di 6 e 9 anni, rappresentano la nuova generazione della famiglia, ormai stabilita tra Francia e Norvegia.

Nonostante la distanza e le tensioni passate, Nicolas ha mantenuto un rapporto con la madre alternando momenti di conflitto e riavvicinamento. Nel 1996, ad esempio, querelò Brigitte per violazione della privacy dopo alcune dichiarazioni contenute nel memoir dell’attrice, ottenendo un risarcimento di 100.000 franchi.

Il riavvicinamento

Negli ultimi anni, madre e figlio hanno cercato di recuperare il rapporto, nel 2018, Brigitte dichiarava di sentirsi vicina a Nicolas e alla sua famiglia, che visita regolarmente a La Madrague, la residenza storica dell’attrice a Saint-Tropez. " Lo amo in modo speciale – raccontava – e mi somiglia un po’ fisicamente, nei gesti e nel modo di parlare ".

La star francese, riflettendo sulla sua famiglia “dispersa” per il mondo, ha aggiunto nel 2020, " Sono bisnonna di discendenti che hanno la nazionalità norvegese e non parlano francese. I contatti sono difficili, ma affascinanti" .

Un rapporto complicato

La storia tra Brigitte Bardot e Nicolas Charrier racconta molto più di un legame madre-figlio tradizionale.

È la testimonianza di unadi scelte obbligate dall’epoca e dalle circostanze, e di un rapporto che, pur segnato da conflitti, ha trovato negli anni momenti di riconciliazione e affetto.