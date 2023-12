Chi è Nina Lange Barresi: la fidanzata "misteriosa" di Massimiliano Allegri

Sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Nina Lange Barresi. Così, una volta archiviata la relazione con Ambra Angiolini (durata quattro anni e terminata nel peggiore dei modi), l’allenatore bianconero pare avere ritrovato la serenità tra le braccia della sua nuova compagna, poco nota al mondo dello spettacolo. Tuttavia, la sua presenza non è sfuggita allo sguardo indiscreto dei più curiosi, soprattutto se a far da sfondo è l’Allianz Stadium di Torino, dove è stato possibile scorgere in tribuna proprio Nina Lange Barresi, in occasione del match Juventus-Napoli, terminato con il risultato di 1-0 in favore della squadra bianconera.

La storia di Nina Lange Barresi e Max Allegri

Per quanto Massimiliano Allegri sia molto riservato sulla sua vita privata, la storia con Nina Lange Barresi non è comunque sfuggita alla cronaca rosa. La loro relazione pare essere nata tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. I primi scatti, risalgono, però, a giugno dello scorso anno, quando avevano iniziato a circolare alcune foto dell’allenatore bianconero in compagnia di questa donna “misteriosa” in un lussuoso resort in Sardegna, a Santa Margherita di Pula.

Poi, era stato il settimanale Chi, nel mese di agosto, a immortalare insieme la neo coppia per le vie di Lugano, luogo in cui abita Nina. I due erano stati sorpresi mano nella mano nella via dello shopping della città svizzera.

Chi è Nina Lange Barresi

Nina Lange Barresi e Massimiliano Allegri sembrerebbero fare coppia fissa, ma sulla vita privata della donna si sa davvero poco. Ciò che è certo è che lavora nel settore finanziario e gestisce una società di consulenza a Lugano, in Svizzera, chiamata Nimele SA. La società si occupa di sviluppo, promozioni e gestione di iniziative commerciali e imprenditoriali. Per il resto il nulla; nonostante la relazione con Allegri abbia portato inevitabilmente l’attenzione su di sé, la donna è riuscita ad evitare l’esposizione mediatica, tutelando la sua privacy. Inoltre, risulta maggiormente complicato scoprire qualche dettaglio in più, dal momento che di lei non c’è traccia nemmeno sui social, fonte sicura per coloro che desiderano scoprire ulteriori informazioni sulla vita di una persona. Insomma, a quanto pare, per la nuova compagna di Massimiliano Allegri, la riservatezza sembrerebbe essere un valore fondamentale.