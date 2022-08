Allegri con un'altra, ma anche Ambra volta pagina

Massimiliano Allegri è solo un lontano ricordo per Ambra Angiolini. Mentre l'allenatore della Juventus ha ritrovato l'amore al fianco della consulente finanziaria Nina Lange Barresi, anche l'attrice ha voltato pagina ma non grazie a un altro uomo. " Non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né della fine di un amore per stare male ", ha dichiarato la Angiolini nell'ultima intervista rilasciata a Vanity Fair, dove ha fatto il punto sulla sua carriera e sulla sua vita sentimentale.

Superare il tradimento di Max Allegri non sembra essere stato così complicato per Ambra Angiolini, che vive uno dei momenti più rosei della sua carriera tra set cinematografici e la nuova esperienza a X Factor. " Noi donne non sempre troviamo o offriamo l'amore della vita. Certe volte pensavi fosse amore e invece era un traghetto ", ha confessato l'attrice, lanciando quasi una stoccata all'indirizzo dell'ex. L'unico vero fallimento, per lei, è rappresentato dalla rottura con il compagno e padre dei suoi due figli, Francesco Renga. " L'unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c'è nessuna resurrezione ".

E quel "resto" sembra essere proprio riferito a Allegri, con il quale Ambra ha vissuto una relazione durata quasi quattro anni e naufragata per un tradimento del tecnico bianconero. Ora l'attrice si sente libera di frequentare altre persone senza però farle entrare nella sua sfera privata, quella più vicina ai figli: " Sto attenta che i miei figli non vedano troppi cambi, troppe staffette. Non voglio che debbano portare il peso della gente che parla, soprattutto non voglio che sappiano le cose dai giornali: se c'è qualcuno da presentargli, voglio farlo io ".