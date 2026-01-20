Chi sono e cosa fanno i fratelli di Stefano De Martino

È un momento molto delicato per la famiglia di Stefano De Martino, che ha dovuto dire addio al padre Enrico, scomparso a soli 61 anni a causa - a quanto sembra - di un peggioramento di condizioni di salute già precarie. Dal matrimonio con Mariarosia Scassillo, Enrico De Martino ha avuto tre figli. Il primogenito è proprio Stefano De Martino, nato nel 1989: a lui è seguita la sorella Adelaide e poi il più giovane, Davide, che oggi ha appena 21 anni. Non c'è dubbio che Stefano De Martino sia il più famoso tra i tre fratelli: grazie al suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, alle sue storie d'amore con personaggi del mondo dello spettacolo come Emma Marrone e Belen Rodriguez e, infine, grazie alla presentazione di un programma tanto popolare, l'ex ballerino partenopeo è diventato un volto molto conosciuto dello spettacolo italiano. Lo stesso non si può dire dei due fratelli minori.

Nata nel 1994, Adelaide De Martino è una personalità pubblica, soprattutto sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre centotrentamila followers e in esso Adelaide condivide parte della sua vita quotidiana: dai viaggi fino ai momenti passati col figlio Mattia, di due anni, avuto col compagno Diego Di Domenico, manager e organizzatore di eventi. Adelaide, comunque, non è un volto sconosciuto nella "bolla" di Stefano De Martino. La sorella, infatti, è diventata col tempo l'assistente tuttofare del fratello maggiore e Stefano De Martino, come riporta un'intervista di Elle, ha riconosciuto ad Adelaide il merito di averlo fatto avvicinare al mondo della danza, facendolo innamorare di una disciplina che, anni più tardi, sarebbe stata la porta di accesso al mondo dello spettacolo e della fama.

Il fratello più piccolo, Davide De Martino, ha ventuno anni e ha scelto di seguire una carriera molto diversa rispetto a quella del fratello e, soprattutto, molto lontana dal mondo dello show business. È un pugile della Boxe Vesuviana, la società pugilistica che ha sede proprio a Torre Annunziata, luogo di nascita dei fratelli De Martino. Uno sport, il pugilato, che era amato anche dal padre Enrico e che ha dato a Davide la possibilità di cimentarsi in uno sport in cui il cognome non conta niente, in cui si vince o si perde solo sulla base della propria forza e della propria strategia. Nel post condiviso dalla società il 16 aprile 2023, si legge che "al famoso fratello faceva enormemente piacere di questo percorso intrapreso.

" In queste ore, naturalmente, i tre fratelli De Martino si sono stretti vicino alla mamma per ricordare il papà recentemente scomparso, mentre i social di Stefano De Martino sono pieni di messaggi di amore e vicinanza per il terribile lutto che lo ha colpito.