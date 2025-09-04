Chiara Ferragni, cancellati tutti i post. Cosa sta accadendo

I follower di Chiara Ferragni sono rimasti a dir poco sconvolti quando, di punto in bianco, si sono trovati con il profilo Instagram del brand della loro beniamina completamente vuoto. Nelle ultime ore, infatti, il profilo Instagram di Chiaraferragnibrand è stato completamente svuotato. Via foto e video, non è rimasta altro che una pagina vuota. A seguire quel profilo, però, sono ben 1,5 milioni di persone, pertanto il fatto ha destato non poco clamore.

Cosa può esserci dietro a questa scelta? Per qualcuno questa eliminazione di contenuti non può che essere un colpo di spugna, un cancellare il passato per poi ricominciare. Si tratta indubbiamente di un gesto molto forte, forse dettato dal periodo non proprio semplice che sta attraversando la celebre imprenditrice digitale. Fra indagini e polemiche sempre più accese, Chiara Ferragni sta disperatamente cercando di raggiungere un nuovo equilibrio, e questo passa anche attraverso il suo famoso brand. Che sia in arrivo una sorta di rebranding? Non si tratterà di un obiettivo semplice da raggiungere. L'imprenditrice digitale ha bisogno di ottenere nuovamente la fiducia di una imporante fetta di pubblico che nell'ultimo periodo si è inevitabilmente allontanato.

Dopo le vacanze trascorse insieme al compagno Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sarebbe quindi tornata a Milano animata da nuovi propositi. Il gesto di cancellare i contenuti presenti sul profilo Instagram del suo marchio non è certo passato inosservato.

L'ipotesi di un possibile rilancio è, appunto, solo un'ipotesi. Al momento, infatti, l'influencer non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, dunque non conosciamo le reali motivazioni alla base del gesto. Non ci sono stati comunicati di sorta, quindi si possono soltanto fare delle congetture. Si tratta indubbiamente di un'azione di impatto, che ha attirato l'attenzione.