"Le ho scritto...". La schermaglia social per Ferragni e il giallo della foto contesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovi problemi per Chiara Ferragni? Stando alla polemica che sta montanto sui social pare proprio di sì. Sta facendo molto discutere uno scatto pubblicato dall'influencer italiana sul proprio profilo Instagram. Nella foto si vedono una donna e una bambina di spalle - la prima con un giubbotto in pelle e una borsa luxury, la seconda con un tenero berrettino che ricorda una fragola - e tutto fa pensare che siano proprio Chiara con la piccola Vittoria. In realtà non è affatto così, e sono bastate poche ricerche per arrivare alla verità, come dimostrato da un'utente di X.

" Chiara Ferragni posta questa foto, lasciando intendere che si tratti di lei e sua figlia... e invece facendo una ricerca sul web si scopre che non è lei... ma che senso ha?" , si domanda l'internauta. In effetti, come è possibile vedere da altri scatti, dove la donna non è di spalle, quella nella foto non è l'influencer cremonese. Si tratta di un'altra donna, per la precisione la content creator francese Irish de Richemont.

In breve la notizia ha fatto il giro dei social network. Persino Irish de Richemont, sentendosi tirata in causa, ha voluto dire la sua. L'influencer ha deciso di contattare la collega italiana per chiederle spiegazioni e in un secondo momento ha informato i suoi follower di quanto accaduto. " Alcuni follower hanno iniziato a taggarmi nei suoi commenti, dicendo che quella non era lei e mi hanno anche inviato la foto nei messaggi personali. Quando sono andata sul suo profilo e ho visto che c'era una foto di mia figlia nel suo carosello di foto sono rimasta sorpresa ", ha raccontato la de Richemont a FanPage.it. " Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, ma Internet è uno spazio libero e quindi le ho scritto un messaggio chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto. Mi ha risposto dicendo che aveva pubblicato la foto perché era puramente fonte di ispirazione ", ha spiegato.

Insomma, Chiara Ferragni avrebbe postato la foto di

Irish de Richemont per "ispirazione". La vicenda si è conclusa con l'influencer italiana che hala collega francese nel suo post. A quanto pare avrebbe poi provveduto anche a chiudere i commenti.