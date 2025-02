"Fedez? Mai più". Ferragni chiude ogni porta all'ex marito

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiara Ferragni è volata in Spagna nel weekend per partecipare ai Goya Awards, invitata da un brand che, da quando è scoppiato il Pandoro Gate, sembra abbia deciso di assoldarla come promoter, probabilmente a un prezzo ribassato. Ferragni è stata accolta a Granada con alti onori istituzionali dal sindaco della città e ha rilasciato anche un'intervista al settimanale iberico Hola!, al quale ha parlato per la prima volta della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera ma al quale ha anche spiegato come stanno adesso le cose con Fedez. L'eco delle rivelazioni di Fabrizio Corona, d'altronde, è arrivato anche in Spagna, il triangolo tra Fedez, Ferragni e Angelica Montini è diventato oggetto di discussione e scherno anche al di fuori dei confini italiani ma l'influencer, almeno in apparenza, vuole mantenere un contegno sostenuto.

" No con Fedez no, non tornerei mai più con lui. Addio, addio ", ha detto Ferragni parlando dell'ex marito. Una risposta che di certo non stupisce, anche e soprattutto per quanto emerso nelle ultime settimane. L'influencer ha confermato che il rapper ha avuto una relazione parallela al matrimonio, che lui stesso le avrebbe ammesso alcune settimane fa. Lui non ha esitato, nell'ultimo anno, a lanciare frecciatine contro l'ex moglie, usandola anche nel dissing contro Tony Effe. È vero che i due hanno dei figli ma ormai ognuno va per la sua strada e i dubbi sulla veridicità di quel legame sono sempre di più. Non manca chi ipotizza, oggi ancor di più, che la loro unione sia stata solamente una grandissima operazione di marketing a favore di social e le parole di Corona, sebbene indirettamente, potrebbero confermare questa ricostruzione.

Ma Ferragni ora guarda oltre, da alcuni mesi è impegnata in una relazione con Giovanni Tronchetti Provera, anche se pare non sia particolarmente apprezzata dalla famiglia di lui. " Sono in una relazione. Sono molto, molto felice. È la cosa migliore che mi sia capitata quest'anno, spero che continueremo così ", ha affermato. D'altronde, i due non si nascondono, escono a Milano alla luce del sole e si fanno anche paparazzare.

La stessa Ferragni ha condiviso una foto di loro insieme alsolo poche settimane fa, ufficializzando in questo modo la frequentazione. Fidanzamento? È ancora presto per parlarne, ci sono figli da entrambe le parti e lei deve prima dimostrare di non essere solo selfie e social. Ma i presupposti sembrano esserci.