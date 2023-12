Ora la Ferragni fa mea culpa per il pandoro-gate e dona un milione all’ospedale per i bimbi

Alla fine, spinta dalla pressione sociale, Chiara Ferragni ha chiesto scusa. L'ha fatto per l'errore di comunicazione, ma l'ha fatto, dando così ragione all'intervento di Giorgia Meloni ad Atreju. Il danno di immagine derivante dalla questione balocco per l'influencer è stato enorme e non per le pratiche commerciali scorrette o, meglio, non tanto per quelle, ma perché al pubblico è arrivato il messaggio di una strumentalizzazione ai danni dei bambini oncologici.

Qualcuno lo aveva ipotizzato in tempi non sospetti che, l'unica via per la reputation washing di Ferragni, sarebbe stata una donazione cospicua per una causa simile. E puntuale, dopo la claudicante difesa di suo marito a seguito dell'intervento di Meloni, marito che si è pure dissociato dall'influencer, è arrivato l'annuncio. Gli attacchi al premier si sono rivelati, come spesso accade, solo fumo negli occhi e il risultato della massima esposizione mediatica ad Atreju, che ha fatto uscire il caso Ferragni dalla bolla social, ha portato al risultato di questo pomeriggio.

" Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all'errore fatto e farne tesoro ", con queste parole affidate a un video social, Chiara Ferragni si è presentata al pubblico mettendoci la faccia. L'arroganza del comunicato di venerdì, quando è scoppiato il caos mediatico, sembra improvvisamente essersi dissolta.

Non poteva che essere così, anche le scuse sono a metà, visto e considerato che nel documento integrale diffuso dall'AgCom vengono resi al pubblico stralci di conversazione da cui è impossibile giustificarsi. Ora, quindi, Ferragni vuole " chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini ". Tuttavia, Ferragni è vero che ha ammesso l'errore, ma solo quello di comunicazione: " Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c'è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci ".