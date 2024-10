Paura per il figlio di Claudio Baglioni. Ricoverato in ospedale: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe dovuto essere al Cremona Musica, la manifestazione fieristica dedicata agli strumenti musicali, ma Giovanni Baglioni sul palco dell'Acoustic Village non c'è proprio salito. Il figlio di Claudio Baglioni è finito in ospedale per un serio malore accusato poche ore prima dell'esibizione.

Il giovane chitarrista era atteso a Cremona prima come ospite del'Acoustic Guitar Village poi per suonare davanti al pubblico nel tradizionale concerto serale, che si è svolto nel Cortile Federico II. E' stato lui stesso a annunciare il forfait a causa di improvvisi problemi di salute. " Stamattina alle 6:30 ho accusato un dolore al fianco di una natura e di un'intensità a me sconosciuti", ha scritto Giovanni Baglioni sulla sua pagina Instagram, condividendo la foto del braccialetto del ricovero.

Attraverso il suo account social, il figlio di Baglioni ha informato i suoi fan di essere ricoverato presso l'ospedale di Agordo, in provincia di Belluno, a causa di un problema renale. " Come sapete sono molto cauto nell'accogliere molti ritrovati della modernità, e sono abituato a fare i calcoli a mente... ma stavolta, dei calcoli, se ne è voluto occupare il mio rene. Ora sto meglio, ma non abbastanza da poter partecipare al Cremona Musica ", ha dichiarato il musicista.

Come era prevedibile Giovanni Baglioni è stato travolto dall'affetto dei suoi follower e l'artista a voluto pubblicare un ulteriore messaggio, nel quale ha ringraziato i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lui. " Ci tengo a manifestare la mia gratitudine nei confronti del personale dell'ospedale di Agordo, per avermi preso in cura con attenzione, sensibilità e umanità ancor prima che professionalità. Ma anche, e qui parte la mia elaborazione o digressione, per avermi così ricordato che ogni individuo è responsabile della propria condotta, e ragionare per categorie sicuramente è naturale e in una certa misura utile, ma può distorcere la percezione ", ha scritto Giovanni Baglioni.