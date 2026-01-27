"In terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro": cosa succede a Claudio Lippi

Le immagini di Claudio Lippi con la cannula dell'ossigeno al naso disteso in un letto, che sembra essere quello di un ospedale, hanno fatto il giro del web, destando molta preoccupazione tra i fan del popolare conduttore. Lippi è apparso così nell'ultima puntata di Falsissimo, il format web condotto da Fabrizio Corona. Il presentatore che per anni è stato il volto di Mediaset e Rai si è collegato in videochiamata con l'ex re dei paparazzi ma le sue precarie condizioni di salute hanno impressionato il pubblico.

Le immagini choc

Dopo una lunga assenza dal video Claudio Lippi è riapparso durante l'ultimo episodio del programma streaming di Fabrizio Corona per commentare la vicenda che vede coinvolto Alfonso Signorini. Sin dall'inizio della videochiamata, però, il pubblico si è accorto che Lippi non sta attraversando un momento facile dal punto di vista della salute. Visibilmente dimagrito e provato, il conduttore ha rilasciato poche dichiarazioni in merito alla vicenda, che vede coinvolto l'ex conduttore del Grande Fratello Vip: " Vorrei far capire insieme a Fabrizio che cosa vuol dire parlare alla gente, non prendendola in giro. Vorrei vedere saltare un po’ di teste ". Lippi è apparso lucido e presente, ma le sue condizioni preoccupano.

Le parole di Lippi

Disteso nel letto e con la cannula nasale per l'ossigeno Lippi si è mostrato in tutta la sua fragilità, impressionando gli utenti, che ora temono per la sua salute. Lo scorso giugno, intervistato da Fanpage in occasione dei suoi 80 anni, Lippi aveva parlato chiaramente dei suoi problemi di salute (l'infarto, la pleurite essudativa e il quadruplo bypass), sostenendo di non essere più quello di prima ma di riuscire comunque a convivere con le tante difficoltà. Mentre Claudio Lippi ha scelto di mantenere privata la sua condizione, Corona ha voluto dare qualche informazione in più e ha rivelato che il conduttore si troverebbe ricoverato in ospedale in gravi condizioni: " Ora è in terapia intensiva, in fin di vita e senza un euro. Lui dice che non sta morendo". Alcuni utenti riferiscono, però, che durante il collegamento Lippi avrebbe ammesso di essere in clinica per accertamenti: "Sono in un ospedale di m...

senza sapere se ho unai polmoni". Prima di chiudere la videochiamata Lippi avrebbe smentito di essere in fin di vita come sostenuto da Corona e ma avrebbe parlato dei problemi economici che lo affliggono.