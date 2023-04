Alessandra Mastronardi si sposa: presto il matrimonio con il suo "primo amore"

Antonello Venditi lo aveva persino scritto in una canzone: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Una frase che sembra essere stata scritta appositamente per Alessandra Mastronardi. L'attrice de "I Cesaroni" ha raccontato la sua storia d'amore con Gianpaolo Sannino nell’ultima intervista rilasciata a Vanity Fair, svelando di essere prossima alle nozze, che si celebreranno a luglio in Campania, terrà di origine di entrambi.

La rivista l'ha definita "una favola" e la Mastronardi ha confermato che era destino: " Sembrava che ogni volta qualcosa ci spingesse sempre l'uno vicino all’altro". Alessandra Mastronardi e Giampaolo si sono rincorsi per una vita, diciassette anni, e alla fine quando si sono ritrovati non si sono più lasciati: "Avevo venti anni e appena finito la serie dei 'Cesaroni'. Gianpaolo, che ha quattro anni più di me ed è salernitano, invece era venuto a Roma per studiare Medicina alla Sapienza. Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: 'Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare' e invece me ne sono innamorata perdutamente. È successo anche a lui".

Due strade diverse

La storia non è durata molto, però, i tempi per loro non erano maturi: lei concentrata su cinema e tv, lui con l'obiettivo di laurearsi. Ma Alessandra e Giampaolo non si sono mai persi di vista e hanno mantenuto vivo il legame: " Ci sentivamo ogni tanto, una volta all'anno, a volte anche mai. C'erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c'erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso" . La Mastronardi si è trasferita a Los Angeles per sfondare a Hollywood poi è volata a Londra per seguire il fidanzato Ross McCall, ma quando la storia è finita e l'attrice è tornata in Italia il fortuito incontro con Sannino le ha aperto gli occhi: " E' il mio primo vero amore ".

La proposta e le nozze