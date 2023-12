"Di corna ne ho avute tante ma poi ho ricambiato". La confessione di Mietta

Da un po' di tempo a questa parte parlare di corna sembra essere terapeutico. Ilary Blasi, Belen Rodriguez e persino Marta Flavi, un po' tutte hanno parlato apertamente dei tradimenti dei loro ex compagni scaldando l'inverno della cronaca rosa. L'ultima in ordine di tempo ad avere ammesso pubblicamente di avere portato le corna con dignità è stata Mietta che, intervistata dal Corriere della Sera, ha confessato di non essere stata una "santa" neppure lei: "Diciamo che ho pareggiato il conto."

La gelosia e le scenate

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano, la cantante ha raccontato del suo passato: gli esordi, Sanremo, i concerti e persino l'amore. E parlando dei sentimenti, ha ammesso di essere stata molto gelosa, al limite della pazzia. " Una scena madre? Ero fidanzata con Antonello, un pittore, che aveva un locale a Livorno. Bellissimo, capelli lunghi, suonava il sax, il classico tipo che piace a tutte. E infatti il bar era sempre pieno di ragazzine che gli andavano dietro ", ha raccontato l'artista, proseguendo: " Una sera a un tavolo c'era un gruppetto particolarmente sfacciato. Ascoltai i loro commenti. Furiosa, entrai in cucina, presi il vassoio con le loro ordinazioni, tornai e glielo rovesciai addosso ". Oggi, però, vuoi la maturità, vuoi la consapevolezza di essere una donna forte e bellissima, Mietta ha rivelato di non essere più condizionata dalla gelosia: " Ero tremenda ma per fortuna mi è passata ".

I tradimenti: "Ne ho prese più io"