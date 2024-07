Il corteggiamento, le nozze, il carcere: la storia d'amore tra Anna Falchi e Stefano Ricucci

Stefano Ricucci e Anna Falchi al teatro degli Arcimboldi a Milano (2004)

Anna Falchi è stata legata all'imprenditore romano Stefano Ricucci dal 2002 al 2007. Dall'amore scoccato sotto i riflettori alle nozze all'Argentario fino all'arresto del finanziere, la storia d'amore tra la showgirl e Ricucci dominò la cronaca rosa all'inizio degli anni Duemila.

L'incontro e il corteggiamento

È il 2002. Anna Falchi è reduce dalla fine della relazione con Fiorello e altre delusioni amorose. Dopo diversi impegni televisivi, Anna viene scelta come protagonista della pellicola "Operazione Rosmarino" e durante la presentazione del film incontra l'immobiliarista Stefano Ricucci. Tra i due scatta la complicità ma la Falchi non è pronta per una nuova relazione. Ma Ricucci non si arrende e corteggia Anna inviandole rose rosse a casa. "Era un cavaliere, un'apparizione", racconterà mesi dopo. Così Anna capitola e le foto dei loro primi appuntamenti privati diventano le copertine delle riviste di cronaca rosa.

Le uscite pubbliche e i gossip

Quelli che seguono sono mesi intensi per la coppia che si mostra unita e affiatata a diversi eventi pubblici. Mentre Stefano Ricucci è in piena ascesa nel mondo della finanza, Anna - che viene già chiamata Lady Finanza - torna in teatro, due anni dopo l'ultimo spettacolo, e gira l'Italia con "La Venexiana", che ottiene un grande successo. Il loro amore è costantemente sotto i riflettori e i pettegolezzi si sprecano tanto che nel febbraio 2004, Dagospia fa trapelare la voce di una forte crisi tra Anna e Stefano, ma si tratta solo di fake news. All'anulare sinistro della Falchi spunta un anello che sa di promessa.

Il matrimonio all'Argentario

10 luglio 2005. Anna Falchi e Stefano Ricucci si sposano all'Argentario. La cerimonia, però, non va come Anna l'ha sempre sognata. Lo scandalo Bancopoli, che vede coinvolto Ricucci, mina la felicità della coppia e alcuni problemi di salute della Falchi costringono la coppia a pronunciare il "sì" nella villa Feltrinelli, che il marito ha da poco acquistato. Le nozze civili si celebrano alla presenza di pochi inviatati, ma al ricevimento non mancano gli amici vip e molti imprenditori amici di Ricucci. Sono gli ultimi giorni di felicità della coppia prima della bufera.

Lo scandalo Bancopoli

Agosto 2005. Anna e Stefano Ricucci si trovano in Sardegna per trascorrere alcuni giorni di vacanza in vista della luna di miele ma lo scandalo Bancopoli li travolge. Ricucci viene indagato per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza per la scalata a RCS, i telefoni della coppia vengono intercettati e Anna, suo malgrado, finisce al centro della bufera insieme al compagno pur essendo estranea ai fatti. "Posso solo dire che ho sposato un uomo straordinario, onesto, sotto certi aspetti pure ingenuo, che forse è capitato in una cosa più grande di lui. Ma io so che vincerà la sua battaglia e sarò sempre al suo fianco per combattere la crudeltà di un sistema", dichiara Anna Falchi al settimanale Novella2000 a dicembre 2005.

L'arresto di Stefano Ricucci

Quattro mesi dopo, i fatti precipitano. Il 18 aprile 2006 Stefano viene arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta, false fatturazioni e rivelazione di segreto contabile e finisce nel carcere di Regina Coeli. Anna è distrutta e sempre più lontana dalla tv e dal mondo dello spettacolo, ma rimane saldamente al fianco del compagno. "Non lo lascio solo", racconta al settimanale Oggi che le dedica la copertina di maggio. Dopo quasi tre mesi di carcere, il 13 luglio, Stefano torna in libertà e riabbraccia Anna ma il peggio non è ancora passato. Tornare a sorridere è impossibile, Anna subisce ancora l'assalto della stampa e il suo rapporto con Ricucci entra definitivamente in crisi.

Ricucci - Falchi, separati in casa

Natale 2006. Le riviste di cronaca rosa parlano di separazione. Anna e Stefano vivono sotto lo stesso tetto ma di fatto l'amore è finito. L'immobiliarista trascorre addirittura le festività con l'ex moglie e il figlio. Per Anna è un periodo durissimo, del quale parlerà solo anni dopo: "Ero una donna di spettacolo finita coinvolta in altri fatti di cronaca. Ho subito un massacro mediatico. Mi ricordo tutti questi attacchi gratuiti. Prendevano di mira me. Ho vissuto dei mesi nascosta".

L'annuncio dell'addio

Giugno 2007. Anna Falchi sceglie la rivista Chi per annunciare che il suo matrimonio con Stefano Ricucci è giunto al capolinea. "Credevo nel valore del matrimonio, nel progetto comune, mi sono ritrovata ad affrontare cose più grandi di me, in un mondo in cui ero fuori posto, non c'entravo nulla. Ho finito le lacrime", confessa la showgirl, ammettendo di vivere ancora nella casa coniugale perché "non economicamente in grado di sostenere la cosa". Per Anna Falchi comincia un nuovo corso e pendere le distanze dall'ex marito le consente di poter tornare a lavorare. Nell'autunno 2007 è di nuovo in tv con un ruolo nella serie "Piper" su Canale5 e partecipa a Ballando con le stelle, classificandosi seconda. Il divorzio da Ricucci diventa invece ufficiale nel 2011.

Anna Falchi e Stefano Ricucci oggi

Diciassette anni dopo l'addio, Anna Falchi e Stefano Ricucci hanno voltato pagina.

Dell'imprenditore non si sa praticamente niente, mentre Anna Falchi - dopo una serie di delusioni amorose - è tornata a sorridere al fianco dello psicologo Simone Barbato. Dal 2021 è tornata alla guida di un programma televisivo, I fatti vostri, al fianco di Tiberio Timperi.