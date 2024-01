"È una cosa di poco gusto…". E Meghan Markle fa indignare i social

Un 2024 che non è iniziato nel migliore dei modi sia per Meghan Markle che per il Principe Harry. Nonostante sono distanti anni luce dalla vita di corte, dopo che hanno creato una spaccatura con la monarchia senza nessun precedente nella storia, continuano a far indignare sia i Windsor che il mondo dei social. E, l’ultimo colpo di testa dei Duchi di Sussex – come ha riportato il magazine di People – non è passato di certo inosservato e ha creato attorno a sé un chiacchiericcio molto rumoroso. Questo perché, sia Meghan che Harry, hanno preso parte a un evento pubblico proprio nel momento in cui il Re Carlo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e la stessa Kate Middleton è in ospedale per un’operazione di cui, però, non è dato sapere le sue reali condizioni. E mentre il Regno Unito si riunisce nella speranza e nella preghiera sia per il sovrano che per la futura sovrana, gli ex duchi volano in Giamaica per una premiere di un film e sfilano anche sul red carpet.

Prima ancora di questo evento, Meghan Markle è stata punzecchiata ai Golden Globe dai suoi colleghi di set perché non ha preso parte alla reunion di Suits, la serie che le ha regala il successo; ora, in un momento così delicato per la corona, nessuno si sarebbe aspettato che la Markle insieme al Principe avrebbe calcato il tappeto rosso di un film dedicato a Bob Marley. L’evento che ha fatto il giro del mondo e di tutte (o quasi) le testate giornalistiche americane, ha fomentato nuove polemiche sui social. “È una cosa di poco gusto”, si legge in rete. Di fatti, in molti non hanno ben visto questo colpo di testa dei duchi proprio perché a Londra si respira un’aria così pesante.

Le immagini che ritraggono Meghan e Harry mano nella mano in Giamaica per la prima del film Bob Marley: One Love sono già finite nell’occhio dei più critici e di chi sostiene il buon costume della famiglia reale inglese. Tanto che, arrivare lì sul red carpet, viene vista come una vera provocazione sia verso Kate che verso Carlo. Eppure, solo di recente, Harry aveva fatto sapere del suo malumore perché non era stato avvisato in tempo sulle condizioni di salute del padre e della cognata, ed era sembrato che si fosse creata una sorta di apertura tra le due famiglie. Quanto è successo, a quanto pare, crea ancora più scompiglio e fa pensare come i duchi pensano solo e soltanto a loro stessi.