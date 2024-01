Nessun messaggio a Kate: perché Harry e Meghan sono rimasti in silenzio

A Londra sono giorni febbrili per la famiglia reale inglese. Come riporta la stampa del Regno Unito, a Corte in molti sono in apprensione per la salute di Re Carlo e di Kate Middleton. Il regnante, infatti, si deve sottoporre a un intervento – non invasivo – alla prostata; la moglie di William, invece, è in clinica per un intervento all’addome ma, ancora oggi, non si conoscono le cause di questo ricovero in ospedale.

Su re Carlo arriva Camilla a tranquillizzare gli animi, su Kate al momento c’è il più stretto riserbo in merito alle sue condizioni dato che la Middleton sarà in clinica per almeno due settimane e tutti i suoi impegni sono stati cancellati fino a dopo Pasqua. E mentre si cerca di scoprire la verità, dalla casa reale fanno sapere che è tutto sotto controllo. In merito alla salute della futura regina d’Inghilterra, in molti si sono prodigati e interessati a lei. Tutti, eccetto i duchi di Sussex. Infatti, da quel che sembra, né Meghan né Harry hanno chiamato, scritto o postato qualcosa sui social su quanto sta accadendo a Kate Middleton.

Un silenzio quasi assordante quello dei due ex Duchi che restano chiusi nella loro villa di Montecito in California. Spulciando i profili social al momento non c’è nessun messaggio pubblico di pronta guarigione per Kate Middleton e non c’è traccia neanche di una parola per il Re. Che sia una ripicca dalla ex coppia reale? Forse tutto è dovuto ai rapporti per niente ottimi che ci sono tra Meghan e Kate? E tra Harry e suo padre?

Altre voci rivelano che da parte dei duchi non ci sarebbe stato nessun “passo in avanti” perché Harry sarebbe indignato per il trattamento ricevuto. Il principe avrebbe saputo del ricovero imminente del re e di Kate dai giornali. Questo perché Buckingham Palace avrebbe mandato solo una e-mail alle persone più vicine a Carlo poco prima di rendere pubblica la notizia alle 15.25, ora locale. In California però erano le 7.25 di mattina e Harry o avrebbe letto la notizia in ritardo e solo sui media, oppure il messaggio di posta elettronica non è mai arrivato alla sua casella. Non c’è conferma quindi le indiscrezioni vanno prese con le pinse. Sembra certo, però, che né la Markle e né Harry avrebbero intenzione di volare a Londra per dare man forte al Re e Kate. Lasciando di fatto Camilla e William a gestire ogni cosa.