"Credo ti manchi il c...". Gli audio di Siffredi alla giornalista

Tiene banco la querelle tra la giornalista Alisa Toaff e l'attore Rocco Siffredi, a fronte della denuncia, mossa dalla prima, con l'accusa di molestie sessuali. Il nome della giornalista è stato reso pubblico solo in un secondo momento, dopo un iniziale volontà della stessa di mantenere l'anonimato. Tutto inizia quando Toaff intervista l'attore in concomitanza con la serie tv a lui dedicata. " L'intervista non era stata autorizzata, ha chiesto lui di farla ugualmente, di persona, venendo a Roma in hotel. Quando ha capito che non c’era trippa per gatti, come si dice, è scappato ", ha raccontato la giornalista al Corriere della sera.

Pare che le prime tensioni tra i due siano nate proprio per l'intervista e per alcuni passaggio non graditi a Siffredi. " Voleva che levassi alcune sue frasi su Alessandro Borghi (l'attore che lo interpreta nella serie, ndr) dall’intervista, l’ho accontentato ma non gli andava bene ugualmente ", prosegue la giornalista nelle sue dichiarazioni al quotidiano di via Solferino, spiegando che, da quel momento, " è trasceso con insulti e valutazioni pesantissime sul mio conto che mi hanno messo ansia e agitazione anche per il tono usato ". Toaff ha rivelato di aver allegato alla querela per molestie anche una pennina Usb " con tutto quello che ci siamo detti e scritto, compreso il testo dell’intervista. Com’era e come è stata modificata su sua richiesta. Non ho omesso niente ".

Alcuni di quegli audio sono stati resi pubblici dal sito del quotidiano Repubblica. " A te credo, veramente, che ti manchi il (bip). Questa è una cosa che ho notato, perché quando una donna arriva a essere così, vuol dire che il (bip) le manca per davvero. Quindi atti una pausa, fatti una bella scorpacciata di (bip) e tornerai a essere una persona normale ", si sente dire dalla viva voce di Siffredi in uno degli audio, il secondo, che la giornalista ha allegato alla sua querela.

Nel frattempo, l'attore si difende e allo stesso quotidiano di via Solferino dichiara che quelle mosse da Toaff sono " accuse gravi ma totalmente infondate. Ho le chat, ho le immagini della telecamera dell'hotel, ho dieci testimoni, ho i testi delle interviste come erano stati scritti ". Siffredi ha dichiarato al Corriere della sera che, " visto che mi chiedeva in continuazione una consulenza sul sesso, in un momento di rabbia con lei e stress per la promozione della serie, le ho risposto mettendola su quel piano. Ma solo questo e ho chiesto scusa. Sono molestie queste? ".

Nei prossimi giorni è prevista una prima informativa da parte della polizia alla procura di Roma.