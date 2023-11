Crepet contro Fedez sul Bonus Psicologo: "Lasci parlare chi sa"

Dopo l'appello per salvare il Bonus Psicologo fatto domenica 29 ottobre al programma Che Tempo che Fa di Fabio Fazio da Fedez, il mondo dei social si è mobilitato per aiutare il cantante nella sua ennesima battaglia. Nonostante il nobile intento, sono arrivati nelle ultime ore diversi pareri che valutano la proposta di Fedez con perplessità. Paolo Crepet, stimato psichiatra, sociologo e scrittore, intervistato dal quotidiano La Stampa, avrebbe fatto intendere al marito di Chiara Ferragni di "Fare un passo indietro". Da poco il cantante originario di Rozzano aveva lanciato una petizione online proprio per salvaguardare il Bonus Psicologo tramite la sua fondazione.

Le parole di Crepet

" Il problema non è il Bonus Psicologo -dice Crepet - ma non possiamo ridurre il discorso sulla salute mentale alle posizioni di Fedez, al quale voglio bene e dal quale, peraltro, mi sarei aspettato l’eleganza di un passo indietro di fronte a tematiche così delicate. Avrebbe forse dovuto chiedere il parere di chi può effettivamente affrontare questi temi" . Crepet nel corso della sua lunga carriera da psichiatra ha molte volte sostenuto l'importanza e la centralità della salute mentale, sopratutto nei confronti dei giovani. Durante l'intervista l'uomo ha poi sottolineato come la recente ondata di disturbi mentali tra i giovani - aumentati significativamente durante e dopo la pandemia -, non sia un vero e proprio dato epidemiologico. " Parlando costantemente di depressione - sostiene Paolo Crepet - finiamo persino per auto-diagnosticarla, generando un’ondata di ‘falsi positivi' ".

La stoccata a Fedez e ad alcuni colleghi

Dopo una lunga disamina sul disagio giovanile e sulle possibili soluzioni, il noto opinionista televisivo è tornato a parlare di Fedez e della sua inesperienza nell'ambito psichiatrico, senza risparmiare nemmeno una velata critica ad alcuni colleghi. " Bisogna individuare le cause reali - ha continuato lo psichiatra - del dilagare di questi disturbi, per riuscire a sostenere chi ne ha bisogno con gli strumenti giusti: strumenti che, chiaramente, Fedez non possiede, e che non possiedono nemmeno molti pseudo-professionisti".

Dopo le dichiarazioni di Paolo Crepet in migliaia sui social hanno condiviso il suo pensiero. "Dovrebbe occuparsi di canzoncine e gossip - commenta stizzito un utente su Instagram - perchè ancora certi salotti di sinistra danno tutto questo spazio a quest'uomo (Fedez n.d.r.). Ma non gli è bastata la figuraccia a San Remo? Perchè mettersi sempre in mostra?". "Non accetterei mai consigli da Fedez - continua un altro utente sotto lo stesso post - una persona che per fare due soldi in più si fa riprendere pure durante le sedute dallo psicologo".